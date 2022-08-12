«Четырешку» с собственным кинотеатром и панорамным видом на город продают в центре Барнаула за 20 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Партизанская, 55, следует из объявления на «Авито». За квартиру площадью 110 кв. м владельцы просят 20 млн рублей. В пересчете, один кв. м обойдется новым владельцам в 181 818 рублей.

Среди достоинств квартиры владельцы отмечают хорошо оборудованную гостиную, где расположились кондиционер, большой диван, телевизор, проектор с экраном и качественная аудиосистема. Плотные шторы позволяют превратить зону отдыха в полноценный домашний кинотеатр.

В зоне кухни встроены два отдельных идентичных холодильника, что позволяет использовать их как вместе, так и по раздельности по необходимости.

Также на кухне имеются варочная поверхность, духовой шкаф, фильтр для воды, встроенный в раковину измельчитель бытовых отходов, микроволновая печь, вытяжка, телевизор с настенным креплением, полноразмерная посудомоечная машина.

Здесь же расположились панорамное окно в пол, широкий теплый подоконник, выход на лоджию, угловая гардина с портьерами, обеденная зона.

«Панорамное окно с видом на плац и стадион Барнаульского Юридического Института (БЮИ) позволяет ежегодно созерцать подготовку к Параду Победы и все салюты, проводимые в центре города. Наличие федеральной собственности под окнами гарантирует отсутствие застройки прекрасных городских пейзажей в обозримом будущем.» — пишут авторы объявления.

На лоджии расположились два раскладных дивана, столик и тумба для хранения. Колонна отделана пробкой, есть потолочная аудиосистема. С лоджии открывается вид на центр города (БЮИ) и во двор дома.

Полностью оборудованы две отдельные детские комнаты: подростковая и младшая детская.

В спальне расположилась просторная кровать с прикроватными тумбами. Во всю стену встроен шкаф с частично зеркальными дверьми и встроенным будуаром. Микроклимат спальной зоны поддерживает кондиционер. Спальное окно выходит на плац БЮИ, что позволит просыпаться под ежедневное приветствие курсантов, в случае открытых окон.

Санузел и ванная комната раздельные. В санузле установлен подвесной унитаз-инсталляция, угловая раковина, гигиенический душ, вытяжка. В ванной комнате имеется большая ванна и душевая система. Имеется водонагреватель на 100л.

На всех оконных рамах, включая балконные панорамные окна, установлена защита от несанкционированного открывания детьми.

На лестничной площадке имеется место для хранения велосипедов/детских колясок. Здесь же находятся щитки со счетчиками воды, э/энергии, пожарные рукава, два лифта, в тамбуре на этаж установлен электронный замок.

Дом находится в центре Барнаула, где хорошо развита инфраструктура.