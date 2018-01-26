Сгоревший памятник архитектуры в Барнауле подешевел на 5,6 млн рублей

Памятник уже выставляли на продажу. В 2013 году за 19 млн предлагали объект целиком. Еще два аукциона организовывали в 2017 году. Продажу памятника за 1 рубль чиновники преподнесли как новое решение. В одном из своих выступлений Вячеслав Химочка, замглавы администрации по экономической политике, сказал, что эту схему применили, чтобы дать возможность инвестору минимизировать расходы на приобретение здания. Однако покупателю надо было еще заплатить 20,6 млн рублей за участок под объектом.

В очередной раз здание и земельный участок разыграют 5 марта 2018 года. На этот раз цена лота на 5,6 млн рублей ниже — землю готовы отдать за 14,94 млн рублей.

Новому собственнику предстоит к 2022 году восстанавливать здание, которому почти 140 лет (ТД построили в 1880 году). Оно существенно пострадало в пожаре 1992 года. С тех пор сгоревшую часть не эксплуатировали — от нее остались только стены без этажных перекрытий. Эксперты говорят, что объект требует серьезных капиталовложений. Архитектор Александр Деринг ранее предположил, что на работы потребуется порядка 30 млн рублей. Окупиться проект может примерно через 12 лет.

Факт

ТД "Сухов с сыновьями" когда-то соседствовал с торговым комплексом купцов Морозовых. Их магазин и другие постройки располагаются между улицами Ползунова и Льва Толстого. Накануне в пожаре погибла контора купцов на улице Ползунова, 31. Огонь полностью уничтожил деревянное здание.

Купеческие здания находятся на территории туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город". Здесь сконцентрированы исторические архитектурные памятники города, а также благоустраиваются парк, строят набережную и другие объекты, которые должны повысить привлекательность Барнаула для туристов.