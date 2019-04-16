«Чтобы крышу не оторвало». Для чего каждому дому нужен архитектурный проект и почему популярен эко-стиль

На сайтах объявлений на продажу в Барнауле все чаще выставляют загородные дома и коттеджи, сделанные по индивидуальным проектам с дизайнерскими интерьерами. Но в большинстве случаев это жилье, которое «сочинил» и построил сам хозяин. Барнаульский архитектор и дизайнер Кирилл Храбрых рассказал, почему строить дом без архитектурного проекта бессмысленно и как не превратить интерьер в склад с хламом.

Почему люди не обращаются к архитекторам?

— Почти все индивидуальное жилье в 1990-е строили без архитектурного проекта. И, надо признать, это деньги, зарытые в землю — дома не удобны внутри и не красивы снаружи.

Стены старались сделать толще. Обязательно возводили огромные глухие заборы. Но экономили, например, на фундаменте. Расчетов никто не делал. В итоге дома спроектированы не правильно, имеют даже видимые трещины на фасадах.

Речь тут не об экономии — денег было много — а о сознании людей. Они не понимали, за что платить архитектору, когда любой строитель может возвести дом. Некоторые не понимают до сих пор.

Сейчас при строительстве эконом-жилья люди тоже не обращаются к архитектору, потому что, как видно из названия, экономят. Есть еще и страх: а вдруг ты обратишься к архитектору, потратишь деньги, а тебе ничего не понравится. Зачем тогда.

Строительство дома. Кирилл Храбрых.

Чем хороши или плохи типовые архитектурные проекты?

— Есть сервисы в интернете, где можно купить готовый проект. Многие так делают. Минус в том, что мы не знаем качество этих проектов, видим только картинку, план. Как правило, эти проекты сделаны для европейской части страны, где свои нормы утепления кровли и стен и требования к фундаменту.

Надо понимать, что грунт везде разный. Не только на планете, но и в черте Барнаула. Чтобы запроектировать фундамент, надо знать особенности грунта. Есть еще много разных вопросов к таким готовым проектам. Они в любом случае требуют доработки архитектором. Придется еще столько же заплатить, а может, и больше. Проще сделать с нуля.

Как изменились предпочтения будущих хозяев индивидуального жилья за последнее время?

— В начале своей работы я проектировал много домиков с башенками. Причем, некоторые из этих башенок были не просто декоративными элементами, но и несли какие-то функции. Такие архитектурные решения были популярны до середины 2000-х. Теперь это не в моде.

Некоторые до сих пор хотят «теремки» и «замки» — «сделайте мне красиво». Но большинство предпочтут современный, удобный дом. И на самом деле это проще, чем городить какие-то «кружева». Задача архитектора как раз найти простое, лаконичное, но надежное решение.

Люди не хотят огромные дома, им нужен необходимый минимум комфортной жизни на земле. Спальни для всех членов семьи, может быть два санузла, гостиная и кухня, удобный контакт с земельным участком, когда ты вышел — и сразу на природе.

Строительство дома. Кирилл Храбрых.

Как долго архитектор работает над проектом?

— Не надо думать, что все будет готово за неделю. Это серьезная работа. Заказывать проект в мае, чтобы летом уже начать строить — так не выйдет. Правильнее озаботиться этим с осени. Проектирование может занимать от месяца до полугода, весь цикл — от эскиза до рабочего проекта c планами, разрезами, фасадами, узлами, кровлей, фундаментом, несущими конструкциями, вентиляцией, проектом земляных работ и многим другим).

Сколько стоит архитектурный проект?

— Если мы говорим об эконом-жилье, базовый уровень эскизного проекта обойдется в 300−500 рублей за квадратный метр. Цена рабочего проекта зависит от типа фундамента, длинны пролетов, несущих конструкций и еще много от чего. Оценить рабочий проект мы можем только по окончании эскизного. По примерным подсчетам это от 500 рублей и выше.

То есть итоговая цена будет 700−900 рублей за квадратный метр. Цены на архитектурные проекты для элитного жилья, конечно, существенно выше. В любом случае по сравнению с расходами на само строительство это сущие копейки.

На чем не стоит экономить при строительстве дома?

— На архитекторе и фундаменте. Чтобы запроектировать фундамент, нужно иметь геологические изыскания. Они стоят денег, на этом все экономят. Без них мы можем сделать проект только на основании осмотра близлежащих зданий: как они себя «чувствуют» на земле.

Мы берем за основу какой-то тип фундамента, добавляем туда запас прочности, чтобы точно ничего не случилось. Получается, мы сэкономили на геологии, но перерасход материалов очевиден. Если мы потом сэкономим еще и на материалах, то получим протечки и трещины.

Не стоит гнаться за дешевизной конструкций, которые сложно будет потом поменять: металлические, железобетонные, деревянные. Чтобы крышу потом не оторвало, грубо говоря.

Строительство дома. Кирилл Храбрых.

Что нового предлагает рынок стройматериалов?

— В последнее время стало популярным дерево, в том числе во внешней отделке. Если есть деревянные детали на фасаде — это современно и красиво.

Появилось много интересных фасадных штукатурок. Мне нравится кирпич. Было время, когда у нас все строили из красного кирпича, и он как бы приелся, стал стереотипным.

Монолитные конструкции были всегда, просто раньше не так часто применялись. Они требуют дополнительного утепления, но не всегда требуют отделки, можно оставить «голый» бетон. Есть много утеплителей, позволяющих сделать стены тоньше.

Появились технологии, позволяющие делать плоские эксплуатируемые кровли. У нас они нечасто применяются, но это возможно даже в сибирских условиях. Например, кровли с газоном, когда есть участок с перепадом рельефа, и дом как бы «вписывается» в склон.

Где гарантия , что все осуществится согласно архитектурному проекту?

— Авторский надзор оплачивается помесячно. Все время пока строится дом, архитектор будет выезжать на площадку и смотреть за правильностью всех работ. Присутствие архитектора — как раз гарантия того, что все получится именно так, как задумано.

Дело в том, что прораб может предложить клиенту, например, заменить отделку фасада на другую, так происходит сплошь и рядом. И клиент ему поверит, про архитектора он уже давно забыл, а прораб всегда рядом, его считают главным специалистом.

Но если вы будете слушать прораба, возможно, в итоге не узнаете свой дом. Архитектор всегда имеет аргументы, почему он сделал что-то именно так, и может побеседовать с прорабом. По-хорошему, так сказать, по душам.

Когда стоит задуматься о будущем интерьере дома?

— Задумываться стоит уже на этапе проектирования, чтобы помещения не были вытянутыми как чулки и не буквой «Г», чтобы по пути в кладовку не приходилось идти через все комнаты. Надо просто делать сразу удобно.

Мы должны представлять, где будет стоять диван. В задачу хорошего архитектора это входит — предусмотреть, как все здесь может располагаться.

Когда мы проектируем дом, мы сразу делаем то, что хотим, чтобы потом не исправлять. На самом деле помещения могут быть какими угодно — квадратными, круглыми, со множеством углов. Главное, чтобы они были удобными.

Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых. Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых. Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых. Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых. Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых. Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых. Дизайн интерьера. Кирилл Храбрых.

Когда нужно позвать дизайнера интерьеров?

— Если заказчик хочет видеть интерьер еще до постройки дома, то можно сделать его еще на этапе рабочего проекта. Но лучше когда дом уже построен. Так вернее. Потому что в процессе строительства могут случиться казусы. Например, чуть кривоваты стены или одна стена короче другой. Глазу это незаметно, а потом не войдет какой-нибудь прибор или рольставни, например.

Стиль мы выбираем в общении с клиентом, в том числе и по картинкам, чтобы понять, в каком направлении двигаться. Есть такие дизайнерские решения, в которых если сдвинул какую-то деталь, то нарушил всю концепцию.

Современный интерьер с его простыми плоскостями может оказаться скучным и быстро надоесть. Можно сделать его более интересным за счет каких-то деталей и декора, например, винтажного комода, красивых тканей и графичных постеров, которые придадут индивидуальность.

В дизайне рядом существуют совершенно разные направления, часто стили смешиваются. И это еще долго будет в моде. Умело миксуя материалы, мебель и артобъекты можно добиться впечатляющих результатов.

Например, не уходит мода на ретро, и это хорошо: интерьер может быть современным, но в нем отлично будет смотреться старинная бабушкина ваза в углу.

Хоум-офис Кирилла Храбрых. Дмитрий Лямзин , Кирилл Храбрых.

Что делать , если сам не знаешь , что хочешь?

— Бывает, что сначала хотят одно, к концу проекта другое. Человек желал получить современный интерьер, мы смотрим картинки, он говорит «да». В процессе он понимает, что прям современный интерьер ему не подходит. По ходу «пьесы» добавляются какие-то детали, карнизы, концепция полностью меняется. А отделка уже идет полным ходом.

Задача дизайнера в этом смысле — выудить из клиента как можно больше информации.

Посмотрим на ваш стиль жизни, предпочтения, желания. Проанализируем список помещений: как проходит ваша жизнь в доме, вплоть до того, смотрите ли вы телевизор лежа или нет, в спальне или в гостиной.

Я должен понять, каковы ваши представления об удобном интерьере. Какие цвета вам нравятся? Тут, кстати, надо понимать, что цвета, которые вы любите в одежде, не всегда хорошо смотрятся в интерьере.

Интерьер, вообще, вещь интимная. Это сплошные тонкости, все на уровне ощущений. Чтобы понять, что требуется, с заказчиком приходится много общаться. Деталировка интерьера не менее затратна и более трудоемка, чем архитектурный проект.

В дизайнерском интерьере проще поддерживать порядок?

— Часто дизайнерский интерьер перестает быть таковым. Конечно, помещения могут наполниться хламом. Это нормально. Кто-то его не терпит. Надо сказать, что даже хлам — стопки книг и каких-то вещей — может быть насыщенным и красивым предметом интерьера. Но не у всех.

Если мы говорим о декорировании дома, этот процесс может быть сколь угодно долгим, даже бесконечным. Вы можете убирать одни вещи, на их место ставить новые. Этим можете заниматься вы сами или дизайнер, если вы готовы оплачивать консультации.

Хоум-офис Кирилла Храбрых. Дмитрий Лямзин , Кирилл Храбрых.

Какое направление в архитектуре и интерьерах сейчас наиболее популярно?

— Одна из тенденций — эко-направление. Люди подсознательно хотят иметь рядом то, чего становится все меньше и меньше. Природа вытесняется, и хочется часть ее как бы забрать домой.

В деревянных домах из бревен или бруса хорошо дышится. Солома, камень, текстиль, натуральные штукатурки, даже специальный мох — все это эко-стиль.

Некоторые дизайнерские решения становятся штампами и клише. Например, часто стены «обшивают» рейкой. Выглядит красиво, но велика вероятность, что вы потом пойдете в гости к соседям и увидите у них такую же рейку, только не в гостиной, а в ванной, например.

Хоум-офис Кирилла Храбрых. Дмитрий Лямзин , Кирилл Храбрых.

Дом может быть не таким уж «эко», например, из газобетона, но внутри все может быть натуральным.

Направление подразумевает визуальный и тактильный комфорт во всем. Вплоть до того, что окна не должны выходить на помойку или гаражи. Я когда искал себе офис, мне попадались красивые помещения в промзоне с панорамным — зачем-то — остеклением.

Или вот коттеджные поселки по дороге в строну Новосибирска. Я вижу нарезанные участки и однотипные дома-скворечники. Там такая обстановочка, как бы сказать, недружелюбная: ни одного деревца нет, рядом дорога. Я не понимаю, зачем люди тратят деньги на такое индивидуальное жилье. С этим же успехом можно жить в городской квартире.