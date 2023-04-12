Дефицит мест на бийском кладбище собираются решить постройкой крематория

Вопрос дополнительных мест на кладбище Бийска остро стоит последние несколько лет.
При хорошем раскладе на Северном кладбище, единственном действующем в городе, земли для захоронений остается до осени. Если не будет резкого роста смертности.
На этом фоне в Бийске не раз обсуждали строительство крематория. Хотя при каждом обсуждении вставал вопрос о чересчур высокой стоимости и низком спросе на подобные услуги, что не позволит строительству окупиться.
И все-таки крематорий в городе запланировали. В документе сказано, что его появление позволит прекратить захоронения на старых, закрытых ранее кладбищах и вывести похоронную индустрию на современный уровень.
Также есть возможность, что все же расширят территории Северного и Нагорного кладбищ, второе из которых сможет стать работающим.
Остальные некрополи расширять нельзя из-за нахождения в их зоне городских лесов.
Ранее стало известно, что Новомихайловское кладбище в Барнауле расширят тремя новыми участками площадью 115 га. Таким образом, оно увеличится почти в два раза.