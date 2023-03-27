27 марта
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Жизнь

Барнаульское кладбище увеличат почти в два раза

Новомихайловское кладбище в Барнауле расширят тремя новыми участками площадью 115 га, сообщает «Банкфакс».

Кладбище.
Кладбище.
unsplash.com

Губернатор края подписал постановление о смене назначения участков, которые раньше были сельскохозяйственной землей. Это позволит присоединить их к кладбищу.

Об этом стало известно из документа, который опубликовали на сайте правительства Алтайского края.

Сейчас площадь некрополя составляет чуть более 120 га. Таким образом, территория Новомихайловского кладбища вырастет почти в два раза.

О необходимости расширения и поиске новых земель для захоронений в Барнауле говорят уже несколько лет, поскольку действующие некрополи переполнены.

Увеличение Новомихайловского кладбища обсуждали еще пять лет назад, но решение приняли только сейчас.

Ранее стало известно, что в Бийске заканчиваются места на единственном действующем кладбище. При самых оптимистичных раскладах, участков хватит до осени.

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