Барнаульское кладбище увеличат почти в два раза

Губернатор края подписал постановление о смене назначения участков, которые раньше были сельскохозяйственной землей. Это позволит присоединить их к кладбищу.

Об этом стало известно из документа, который опубликовали на сайте правительства Алтайского края.

Сейчас площадь некрополя составляет чуть более 120 га. Таким образом, территория Новомихайловского кладбища вырастет почти в два раза.

О необходимости расширения и поиске новых земель для захоронений в Барнауле говорят уже несколько лет, поскольку действующие некрополи переполнены.

Увеличение Новомихайловского кладбища обсуждали еще пять лет назад, но решение приняли только сейчас.

Ранее стало известно, что в Бийске заканчиваются места на единственном действующем кладбище. При самых оптимистичных раскладах, участков хватит до осени.