В Бийске заканчиваются места на кладбище

Северное кладбище — единственное действующее в городе. Остальные, включая зареченское, закрыты.
Руководитель муниципального предприятия «Память» Владимир Кочкаев сообщил, что мест для захоронений осталось катастрофически мало.
Недалеко от Северного кладбища есть земля. Однако она принадлежит сельскохозяйственным угодьям соседнего района. А перевод земли в статус городской займет не один день.
Строительство крематория, по мнению Кочкаева, нерентабельно, поскольку бийчане относятся к кремации настороженно.
Возведение нового кладбища тоже слишком затратно, а помимо этого — у Санэпиднадзора весьма высокие требования.
Если дальше ситуация не изменится, то бийчан смогут хоронить только на одном участке с умершими родственниками.
Ранее жители Фирсовой Слободы пытались отказаться от огромного кладбища. По словам людей, кладбище должно быть, но не такое большое.
В августе бийчане уже жаловались, что Вознесенское кладбище, построенное еще 250 лет назад при Екатерине Великой, разрушается. За ним следят только местные жители.