14 марта
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Жизнь

В Бийске заканчиваются места на кладбище

Свободной земли на Северном кладбище Бийска осталось максимум до нынешней осени — и это при условии, что не будет резкого скачка смертности. Об этом сообщает «Наш Бийск».

Кладбище.
Кладбище.
unsplash.com

Северное кладбище — единственное действующее в городе. Остальные, включая зареченское, закрыты.

Руководитель муниципального предприятия «Память» Владимир Кочкаев сообщил, что мест для захоронений осталось катастрофически мало.

Недалеко от Северного кладбища есть земля. Однако она принадлежит сельскохозяйственным угодьям соседнего района. А перевод земли в статус городской займет не один день.

Строительство крематория, по мнению Кочкаева, нерентабельно, поскольку бийчане относятся к кремации настороженно.

Возведение нового кладбища тоже слишком затратно, а помимо этого — у Санэпиднадзора весьма высокие требования.

Если дальше ситуация не изменится, то бийчан смогут хоронить только на одном участке с умершими родственниками.

Ранее жители Фирсовой Слободы пытались отказаться от огромного кладбища. По словам людей, кладбище должно быть, но не такое большое.

В августе бийчане уже жаловались, что Вознесенское кладбище, построенное еще 250 лет назад при Екатерине Великой, разрушается. За ним следят только местные жители.

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