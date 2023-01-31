Жители Фирсовой Слободы пытались отказаться от огромного кладбища

В Первомайском районе жители поселка Фирсова Слобода хотели отказаться от будущего огромного кладбища, сообщает «Толк».

Жители обратились с заявлением в администрацию Санниковского сельсовета. Вопрос рассмотрели на муниципальных общественных слушаниях по изменению генплана поселка.

Заявители указали на «огромнейшую площадь» кладбища — 18 га. По словам людей, кладбище должно быть, но не такое большое.

«Либо его нужно перенести в другое место», — говорит представительница заявителей.

При этом глава администрации Санниковского сельсовета Елена Кудашкина подчеркивает, что в Санниково и Фирсово сейчас по одному кладбищу. Скоро на них перестанут хоронить.

Ближайший доступный погост — в Новоалтайске, но его в 2024 году тоже могут закрыть. Тогда покойных придется везти в Зудилово, за 30 километров от Фирсово и Санниково.

В результате, большинство сельчан проголосовали за то, чтобы оставить кладбище в прежних границах. Но со сменой функциональной зоны земель сельхозназначения на «лесопарковую», чтобы оградить их от застройки.