День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ. День ИКС прошел в Автоцентре АНТ. Фото : Архив фото Автоцентра АНТ.

Для гостей была организована развлекательная программа, с конкурсами и подарками для всех присутствующих. Тест-драйв внедорожных автомобилей Nissan Terrano, X-Trail, Qashqai с препятствиями. А для маленьких друзей организован конкурс рисунков про Автоцентр АНТ.

Гости мероприятия поучаствовали в отличных конкурсах и викторинах, и выиграли отличные подарки!

Также, в этот день, гостям праздника были предложены невероятные условия на покупку автомобилей Ниссан.

Теперь с уверенностью можно сказать, что впечатления от праздника останутся надолго, а круг поклонников Nissan расширится новыми преданными друзьями. Автоцентр АНТ всегда открыт для своих старых и новых друзей.

Благодарим партнеров нашего мероприятия:

Вступайте в круг друзей Ниссан! Тем более, что для друзей действуют особые привилегии.

Спасибо всем, кто пришел на этот праздник! Мы вместе отлично провели время!

nissan-ant22.ru