День ИКС прошел в Автоцентре АНТ

17 марта 2018 года Автоцентр АНТ, официальный дилер NISSAN в Алтайском крае, объединил автовладельцев, поклонников и друзей Автоцентра АНТ на празднике День ИКС
Для гостей была организована развлекательная программа, с конкурсами и подарками для всех присутствующих. Тест-драйв внедорожных автомобилей Nissan Terrano, X-Trail, Qashqai с препятствиями. А для маленьких друзей организован конкурс рисунков про Автоцентр АНТ.
Гости мероприятия поучаствовали в отличных конкурсах и викторинах, и выиграли отличные подарки!
Также, в этот день, гостям праздника были предложены невероятные условия на покупку автомобилей Ниссан.
Теперь с уверенностью можно сказать, что впечатления от праздника останутся надолго, а круг поклонников Nissan расширится новыми преданными друзьями. Автоцентр АНТ всегда открыт для своих старых и новых друзей.
Благодарим партнеров нашего мероприятия:
Вступайте в круг друзей Ниссан! Тем более, что для друзей действуют особые привилегии.
Спасибо всем, кто пришел на этот праздник! Мы вместе отлично провели время!
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