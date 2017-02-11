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Недвижимость

Депутат Госдумы предложил жестко регулировать наценку в новостройках

Депутат Госдумы Евгений Федоров обратился в Минстрой с предложением ввести регулирование цен на квартиры в строящихся многоквартирных домах, сообщает RT.

Барнаул. Новостройки.
Барнаул. Новостройки.
Анна Зайкова

Федоров предлагает ограничить аппетиты застройщика так, чтобы он не смог продавать квартиры в новостройках эконом-класса по цене, превышающей себестоимость более, чем на 50%.

Таким образом, себестоимость жилья может варьироваться, но наценка застройщика станет фиксированной.

Депутат полагает, что это позволит повысить доступность жилья для российских семей. Также появится один из механизмов решения демографических проблем.

«В Российской Федерации в настоящее время действует несколько программ, направленных на стимулирование рождаемости. Однако одной из основных причин, по которой молодые семьи не спешат заводить детей, является серьезная проблема с доступностью жилья», — отмечает Федоров в своем письме.

Напомним, ранее сообщалось, что цены на недвижимость в России в ближайшие пару лет могут вырасти на 25%. По мнению членов Совфеда, это станет заметно летом 2021 года.

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