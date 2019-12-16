Депутат предложил расселять аварийные дома за счет ипотеки

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.

Свою инициативу Юрков объяснил «Известиям» материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.

«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — считает депутат, пишет .

Парламентарий подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы «на людях не висели долги».

Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

Соответствующая поправка к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко.

По информации издания, инициативу готовы поддержать партии «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел на Дальнем Востоке льготную ипотеку под два процента годовых.

Также правительство задумалось о льготной ипотеке для жителей Алтайского края. По словам вице-премьера Виталия Мутко, власти обсуждают несколько механизмов для развития проблемных с экономической точки зрения регионов.