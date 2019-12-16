Депутат предложил расселять аварийные дома за счет ипотеки

Свою инициативу Юрков объяснил «Известиям» материальным положением владельцев аварийного жилья. По его словам, в основном это малоимущие граждане.
«Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса. Если они имеют возможность найти подходящее жилье самостоятельно, то государство может, например, субсидировать сделку», — считает депутат, пишет РИА Новости.
Парламентарий подчеркнул, что процентную ставку для льготной ипотеки необходимо ограничить на уровне не более трех процентов годовых, а банки, в свою очередь, должны быть подготовлены к гибким договорам, чтобы «на людях не висели долги».
Согласно плану Юркова, после уплаты ежемесячного взноса у жильцов должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.
Соответствующая поправка к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» уже готова и направлена вице-премьеру Виталию Мутко.
По информации издания, инициативу готовы поддержать партии «Справедливая Россия» и ЛДПР.
Ранее президент РФ Владимир Путин ввел на Дальнем Востоке льготную ипотеку под два процента годовых.
Также правительство задумалось о льготной ипотеке для жителей Алтайского края. По словам вице-премьера Виталия Мутко, власти обсуждают несколько механизмов для развития проблемных с экономической точки зрения регионов.