Депутаты предложили сносить здания, мешающие соседнему участку

Новый проект поправок в Гражданский кодекс содержит норму о сносе зданий и построек, рассказал « Российской газете » глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Крашенинников отметил, что проект запрещает собственнику возводить здания или сооружения, «в отношении которых очевидно, что их существование повлечет недопустимое воздействие на соседний земельный участок».

Если такой объект построят, несмотря на протесты, его обяжут снести. В связи с этим появятся правила, регламентирующие соседские отношения, на их основе выработают судебную практику.

«А соседи вправе требовать, чтобы собственник соседнего участка своими действиями не изменял притока света на их земельный участок, если это выходит за разумные пределы», — пояснил депутат.

Он добавил, что в правилах «регламентированы даже такие детали, кто вправе собирать плоды дерева, упавшие на соседний участок». Это собственник того участка, на который плоды упали.

В проекте также закреплено, что собственники земельных участков не смогут формально возражать против шума и дыма со стороны соседей, если речь не идет о нарушении правил и нормативов.

Крашенинников надеется, что общественное обсуждение документа состоится в 2020 году.

Напомним, ранее жители Новосибирска выступили против строительства «Дома Солнца», который может закрыть Солнце жильцам соседних домов.