Деревянный коттедж с баней и шикарной летней кухней продается за 14 млн рублей в пригороде Барнаула

Коттедж, построенный из дерева, продается за 14 млн рублей недалеко от Барнаула. На его территории находятся баня с зоной отдыха и летняя кухня. Дом расположен в селе Санниково, в пер. Сельскохозяйственный, 1. Такое объявление появилось на «Авито».

Площадь двухэтажного коттеджа — 120 кв. м. Стоимость одного «жилого квадрата» — 116 тыс. рублей.

Он находится за городом, «в тихом живописном месте», отмечает автор объявления.

«Отличный вариант для выходного дня вдали от городской суеты», — рассказывает владелец.

Коттедж построен из брусьев лиственницы, а снаружи обшит сайдингом. В нем четыре комнаты, в том числе гостиная, совмещенная с кухней, а также три спальни (две —для детей). В одной из них оборудована отдельная гардеробная. Также есть два санузла.

На первом этаже стены отделаны деревон. В спальнях они деревянные или покрыты декоративной штукатуркой. Поэтому в комнатах довольно светло и уютно.

Придомовая территория составляет 12 соток. Она засеяна газоном и украшена елями. Дорожки — плиточные.

На участке расположены хозяйственная постройка (дровяник, чердак) и зона барбекю с просторной летней кухней. В ней есть большая печь и зона для готовки.

Кроме того, есть двухэтажная баня. На первом этаже расположена сауна, а на втором — комната для отдыха. Там стоит кровать.

Рядом с домом находятся аптека, продуктовый магазин и детский сад.