Очень светлый двухэтажный коттедж с сауной, погребом и садовым участком продается за 13,7 миллионов рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж с собственной сауной, погребом и придомовым участком продается за 13,7 миллионов рублей в Барнауле."Сейчас дешевле купить, чем построить", — уверен продавец. Коттедж расположен по адресу: р-н Центральный, Абаканская ул. Объявление размещено на Avito.ru .

Коттедж весьма внушителен — 151 кв. м. К нему прилагается земельный участок на 2,6 соток. Дом находится за чертой города, рядом с реликтовым лесом и широкой Обью — на них открывается прекрасный вид из окон.

Дом построили всего год назад. Продавец уверяет, что применяли только качественные материалы. Стены сделаны из газобетона «Сибит». Плюс, дополнены утеплителем и украшены фасадными панелями от «Альта Профиль». Также установлен теплый пол, покрытый керамогранитом.

Между этажами — плиты ЖБИ. Крыша покрыта металлочерепицей.

Коттедж четырехкомнатный. Здесь просторная кухня, совмещенная с гостиной и три спальни. На каждом этаже санузел. Есть дополнительные гардеробная, прачечная и газовая котельная.

В жилище также оборудована сауна и погреб.

Квартира очень светлая за счет белых стен, покрытых декоративной штукатуркой. Дополнительное освещение дают нестандартные высокие окна.

На придомовом участке расположился гараж, площадью 25 кв. м. Также есть уютная беседка, сделанная из дерева. Рядом с ней оборудована зона барбекю. Летом можно украсить территорию дома цветами или даже посадить рассаду на отведенном садовом участке.

Рядом с домом находятся санаторно-курортная зона и горнолыжный комплекс «Авальман». Поблизости Змеиногорский тракт.