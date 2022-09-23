Великосветская квартира с дизайном прямиком из XIX века продается за 6 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с дизайном позапрошлого века продают за 6,1 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: Индустриальный район, Лазурная улица, 58. Объявление размещено на « Циан ».

Двухкомнатная квартира, 58,6 кв. м за 6,1 млн рублей

В квартире — 58,6 кв.м. Цена одного кв. м — 105 тыс. рублей.

«Двушка» из XIX века расположена на втором этаже из десяти в кирпичном доме. Продавцы отмечают, что жилой комплекс идеально подходит для молодой семьи. В подъездах всегда чисто, есть большой грузовой лифт.

Всего в 10 минутах ходьбы находится лыжная база «Белочка». Также рядом — реликтовый сосновый бор. Здесь можно спокойно отдохнуть, отправиться на пешую и велосипедную прогулку. Зимой — покататься на лыжах.

Квартира просторная и теплая. Хозяева сделали капитальный ремонт в классическом стиле. В комнатах отдали предпочтение светлым оттенкам.

«Все продумано до мелочей и подбиралось с любовью», — отмечают владельцы.

В кухне установлен вместительный гарнитур, сделанный на заказ. Если обратить внимание на раковину, то можно увидеть, что ее сделали специально под позапрошлый век. Такой же стиль в ванной комнате.

В коридоре и гостиной сделан теплый пол. Проведена надежная электропроводка, установлена качественная сантехника. Также в квартире — отличная циркуляция свежего воздуха, благодаря клапанам приточной вентиляции.

Территория дома охраняется. Рядом с ним расположены детские школы, садики, спортивные секции. А также торговые центра, продуктовые магазины, поликлиники.