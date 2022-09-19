19 сентября
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Недвижимость

Светлую «двушку» с собственной террасой и настоящим дровяным камином продают за 12 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с личной небольшой террасой продают за 12 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Ленинский, ул. Гущина, 150/3. Объявление размещено на «Циан».

Двухкомнатная квартира, 59, 4 кв. м за 12 млн рублей
Двухкомнатная квартира, 59, 4 кв. м за 12 млн рублей
Циан

«Двушка» имеет 59,4 кв.м. Цена одного квадратного метра — 202 тыс. рублей.

Квартира расположена на последнем, 25 этаже жилого комплекса «Аврора». В доме один подъезд, в нем работают 4 пассажирских лифта.

В квартире есть кухня, оборудованная необходимой техникой. Гостиная очень светлая за счет больших окон, выполненных почти во всю стену. В ней установлен настоящий дровяной камин, который греет своих хозяев в холодные вечера.

Спальня выполнена в пастельных голубых тонах. На одной из стен изображен горный пейзаж. Также в квартире есть ванная комната, гардеробная и лоджия.

Личная терраса составляет 16 кв. м. Она открыта и украшена искусственной зеленой изгородью. С террасы открывается красивейший вид на город. Владельцы квартиры отмечают, что ее можно организовать под любой запрос. Например, прошлые хозяева устанавливали там летом бассейн.

На территории дома оборудованы детские и спортивные площадки, а также открытые автостоянки на 32 машиноместа и зоны для отдыха. В шаговой доступности расположены банки, аптеки, медицинские учреждения, сеть супермаркетов и магазины.

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