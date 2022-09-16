Королевская «пятирешка» с джакузи и тремя лоджиями продается за 10,5 млн рублей в Барнауле

Размеры у квартиры буквально «королевские» — 156 кв. м. При этом стоимость одного «жилого квадрата» — 67 тыс. рублей.
«Пятирешка» находится на восьмом этаже. Кстати, дом построили в 1995 году.
В квартире есть большая прихожая, выложенная светло-коричневой плиткой и просторная гостиная, украшенная ламинатом благородного бордового цвета, а также кухня.
Кроме того, обустроены четыре спальни и два санузла. В ванной установлено джакузи. В дополнение — кладовая, гардеробная и три лоджии.
В «пятирешке» сделан евроремонт. Комнаты — с двустворчатыми деревянными дверями.
В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся продуктовый магазин, аптека, салоны красоты, детский сад и медицинские центры.