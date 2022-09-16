18 сентября
﻿
Недвижимость

Королевская «пятирешка» с джакузи и тремя лоджиями продается за 10,5 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатная квартира продается за 10,5 млн рублей в Барнауле. В ней три лоджии, а в ванной комнате — джакузи. Она расположена на ул. Интернациональная, 23. Объявление размещено на «Циан».

Пятикомнатная квартира, 156 кв. м за 10,5 млн рублей
Пятикомнатная квартира, 156 кв. м за 10,5 млн рублей
Циан

Размеры у квартиры буквально «королевские» — 156 кв. м. При этом стоимость одного «жилого квадрата» — 67 тыс. рублей.

«Пятирешка» находится на восьмом этаже. Кстати, дом построили в 1995 году.

В квартире есть большая прихожая, выложенная светло-коричневой плиткой и просторная гостиная, украшенная ламинатом благородного бордового цвета, а также кухня.

Кроме того, обустроены четыре спальни и два санузла. В ванной установлено джакузи. В дополнение — кладовая, гардеробная и три лоджии.

В «пятирешке» сделан евроремонт. Комнаты — с двустворчатыми деревянными дверями.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся продуктовый магазин, аптека, салоны красоты, детский сад и медицинские центры.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость