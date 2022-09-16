Королевская «пятирешка» с джакузи и тремя лоджиями продается за 10,5 млн рублей в Барнауле

Пятикомнатная квартира продается за 10,5 млн рублей в Барнауле. В ней три лоджии, а в ванной комнате — джакузи. Она расположена на ул. Интернациональная, 23. Объявление размещено на « Циан ».

Пятикомнатная квартира, 156 кв. м за 10,5 млн рублей

Размеры у квартиры буквально «королевские» — 156 кв. м. При этом стоимость одного «жилого квадрата» — 67 тыс. рублей.

«Пятирешка» находится на восьмом этаже. Кстати, дом построили в 1995 году.

В квартире есть большая прихожая, выложенная светло-коричневой плиткой и просторная гостиная, украшенная ламинатом благородного бордового цвета, а также кухня.

Кроме того, обустроены четыре спальни и два санузла. В ванной установлено джакузи. В дополнение — кладовая, гардеробная и три лоджии.

В «пятирешке» сделан евроремонт. Комнаты — с двустворчатыми деревянными дверями.

В районе развита инфраструктура. В шаговой доступности находятся продуктовый магазин, аптека, салоны красоты, детский сад и медицинские центры.