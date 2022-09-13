Огромная квартира с лоджией, как «двушка», продается почти за 14 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатная квартира с лоджией в 50 кв. м продается за 13,9 млн рублей в Барнауле. Она находится по адресу: р-н Октябрьский, мкр. Жилплощадка, ул. Профинтерна, 38А, следует из объявления на « Циан ».

Масштабная «четырешка» имеет ни много-ни мало — 196 кв. м. Цена одного кв. м — около 71 тыс. рублей.

Квартира расположилась на 4 этаже из 6. Владельцы отмечают, что дом — образцового содержания. Сам он кирпичным, а на лестничной площадке красивая отделка — на полу керамогранит. Также в доме организовано ТСЖ. Соседи — интеллигентные люди.

Комнаты в квартире весьма просторные — в некоторых квадратов больше, чем в «двушках». Есть большая прихожая, кухня с обеденной зоной, гостиная (вместе они образуют в 84 кв. м). Имеются вместительные ниши-гардеробные, две спальни и детская комната. Плюс, отапливаемая и уютная лоджия в 50 кв.м. с новыми стеклопакетами.

Все комнаты в квартире изолированные, в них — дизайнерский ремонт. В жилой зоне преобладают светлые оттенки. В столовой стена украшена фотообоями с видом на итальянскую улочку. Детская комната выполнена в розовых и сиреневых тонах — скорее всего, она предназначена для девочки. На лоджии установлены удобные диваны и холодильник.

Кухонный гарнитур хозяева оставляют.

Вокруг дома развитая инфраструктура. В шаговой доступности — продуктовый супермаркет, ТЦ «Новый» и парк «Изумрудный». Территория дома охраняется и находится под видеонаблюдением. Въезд на территорию дома через шлагбаум. Под домом есть теплая подземная парковка.