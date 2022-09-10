11 сентября
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Недвижимость

Двухуровневые хоромы в успокаивающих голубых тонах продаются за 12,5 млн рублей в Барнауле

Четырехкомнатная квартира с двумя уровнями продается за 12,5 млн рублей в Барнауле. Дизайн комнат выполнен в приятных голубых тонах. Квартира находится по адресу: р-н Центральный, мкр. Центр, пер. Ядринцева, 82, следует из объявления на «Циан».

Четырехкомнатная квартира, 200 кв. м за 12,5 млн рублей
Четырехкомнатная квартира, 200 кв. м за 12,5 млн рублей
"Циан"

«Четырешка» действительно масштабная — 200 кв.м. Цена одного кв. м — 62,5 тыс. рублей. Она расположена в кирпичном доме, построенном еще в 1996 году на 5 и 6 этажах. В нем всего два подъезда и нет лифта. «Один из минусов, а для кого-то плюс!» — не унывают владельцы.

Толщина стен в доме достойная, отмечено в объявлении. За соседей тоже переживать не стоит — они интеллигентные, уважаемые в городе люди.

На первом уровне в квартире расположились просторная кухня-столовая, гостиная, санузел, ванная и сауна. На втором — три спальные комнаты, просторная гардеробная, санузел с душевой кабиной.

В комнатах выполнен качественный дизайнерский ремонт. Акцент здесь сделан на успокаивающие голубые оттенки. В этом цвете выполнен кухонный гарнитур, стены, интерьер спален и даже тюль на окнах. Дополняют гамму коричневый и бежевый цвета. Они делают жилище уютным. Лестница между этажами подсвечивается.

«В шаговой доступности одни из лучших в городе детских садов и школ! Детям не придется переходить дорогу — все во дворе!» — пишут владельцы.

Также напротив дома — большой стадион, баскетбольная площадка и спортивная школа.

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