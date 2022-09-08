Квартира с видом на правительство и возможностью смотреть городские салюты из окна продается за 9,7 млн рублей в Барнауле

В Барнауле продают двухкомнатную квартиру с видом на правительство Алтайского края продают за 9,7 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: Октябрьский р-н, пр-т Ленина, 56, следует из объявления на « Авито ».

Площадь «соседа» правительства составляет 68 кв. м. Стоимость одного кв. м — 143 тыс. рублей.

Квартира расположена на 4 этаже из 7. Владельцы отмечают, что в ЖК всего один подъезд с пассажирским лифтом.

В «двушке» есть большая спальня и гостиная, совмещенная с кухней. Комнаты оснащены балконом и кондиционером. Также имеется просторная ванная комната с теплым полом. Санузел совмещенный.

В комнатах выполнен евро-ремонт. Квартира очень светлая за счет больших окон и бежевых стен. Ощущения пространства дают высокие потолки — 3 м. На них висят люстры в виде подсвечников.

Главное преимущество данной квартиры — отличный вид на салюты во время праздников. Можно любоваться фейерверком, укутавшись в плед с кружкой теплого чая.

Двор открытый, в нем есть детская площадка и парковка.