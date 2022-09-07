«Однушка» с умопомрачительным видом из окна на сосновый бор продается почти за 5 млн в Барнауле

Площадь «однушки» — 35 кв. м. Цена одного кв. м. — 139 тыс. рублей.
Квартира находится в современном ЖК «Хорошоево» на 14 этаже из 16. Рядом простирается сосновый бор. на который выходят окна продаваемого жилища.
В квартире есть гостиная, отдельная кухня, совмещенный санузел с душевой и небольшая лоджия.
В комнатах выполнен дизайнерский ремонт в коричневых тонах. В гостиной одна из стен обклеена фотообоями в виде листьев папоротника. Ванна облицована плиткой, имитирующей мрамор, и деревянными панелями. В таком же стиле выполнена кухня.
Главное преимущество квартиры — близость к сосновому бору, трассе здоровья и центру города (до него 10 минут).
Во дворе есть детские и спортивные площадки, а также парковочные места.