«Однушка» с умопомрачительным видом из окна на сосновый бор продается почти за 5 млн в Барнауле

Однокомнатная квартира с прекрасным видом на сосновый бор продается за 4,8 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Центральный, ул. 6-я Нагорная, следует из « Циан ».

Площадь «однушки» — 35 кв. м. Цена одного кв. м. — 139 тыс. рублей.

Квартира находится в современном ЖК «Хорошоево» на 14 этаже из 16. Рядом простирается сосновый бор. на который выходят окна продаваемого жилища.

В квартире есть гостиная, отдельная кухня, совмещенный санузел с душевой и небольшая лоджия.

В комнатах выполнен дизайнерский ремонт в коричневых тонах. В гостиной одна из стен обклеена фотообоями в виде листьев папоротника. Ванна облицована плиткой, имитирующей мрамор, и деревянными панелями. В таком же стиле выполнена кухня.

Главное преимущество квартиры — близость к сосновому бору, трассе здоровья и центру города (до него 10 минут).

Во дворе есть детские и спортивные площадки, а также парковочные места.