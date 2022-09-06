6 сентября
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Недвижимость

«Двушку» с шикарной деревянной спальней и уютной кирпичной кухней продают почти за 8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру с оригинальным дизайнерским ремонтом продают за 7,9 млн рублей в Барнауле. Из интересных решений: спальня, украшенная деревянным декором, и кухня, отделанная кирпичом. Она расположена по адресу: р-н Центральный, тракт Змеиногорский, 104П/10, следует из объявления на «Циан».

Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
"Циан"

Площадь двухкомнатной квартиры — 70,6 кв. м. Цена за один кв. м — около 112 тыс. рублей.

Квартира расположена в ЖК «Змеиногорский тракт» на 3 этаже из 10.

В помещении есть объединенная кухня-гостиная, просторная спальня с выходом на балкон и гардеробная. В комнатах выполнен дизайнерский ремонт с использованием качественных дорогих материалов.

Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»

В частности в спальне, ванной и коридоре преобладает деревянный декор. В частности это стеновые панели, имитирующие бревна. Большая часть интерьера в доме — деревянная. На потолке в гостиной — мощные балки из темного дерева.

Стены на кухне и в гостиной, наоборот, имитируют кирпич.

Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
Двухкомнатная квартира, 70,6 м²
«Циан»

Владельцы отмечают преимущество объединенной кухни с гостиной — большое пространство. Можно без проблем принять гостей или посидеть с родней.

«Также добавление помещению естественного освещения за счет двух оконных проемов из разных пространств. Возможно контролировать детей во время готовки», — добавляют авторы объявления.

ЖК находится на закрытой территории. Жильцам доступна детская площадка и парковка.

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