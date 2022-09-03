3 сентября
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Недвижимость

Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной продается за 25,5 млн рублей

В Барнауле можно купить четырехкомнатную квартиру с двумя уровнями по адресу: ул. 1905 года, 25 р-н Октябрьский, следует из объявления на «Авито».

Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
"Авито"

Двухэтажный дворец, площадью 130 кв. м, продают за 25,5 млн рублей. В пересчете на 1 кв. м это составит примерно 196 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем двенадцатом этаже элитного жилого комплекса «Столичный». Он расположен прямо в центре города около Молодежного театра Алтай.

Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»

В двухуровневом помещении сделан современный дизайнерский ремонт. В квартире есть просторная кухня-гостиная с мраморной столешницей и фурнитурой Blum.

Окна украшены лепниной, стены сделаны под кирпич. Присутствуют декоративная штукатурка и мозаика по индивидуальному заказу в холле. А на окнах сделаны витражи.

Квартира очень просторная и светлая. В ней есть два санузла, отдельная гардеробная, хозяйственная зона и большая утепленная лоджия.

«Все делали для себя, использовали качественные и долговечные материалы. В квартире новое, никто не жил. Продажа в связи с расширением», — пишут авторы объявления.

Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
Двухуровневая четырешка с витражными окнами и лепниной
«Авито»

«Столичный» имеет закрытый двор. Жителям доступны детская и спортивная площадки. Также в шаговой доступности — детские садики и несколько школ.

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