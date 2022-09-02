2 сентября
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Недвижимость

Четырешку с круглой гостиной и колонной в центре продают в Барнауле за 22 млн рублей

В Барнауле продают четырехкомнатную квартиру с круглой гостиной и колонной в центре по адресу: пр-т Ленина, 31, следует из объявления на «Авито».

Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
"Авито"

За жилье в 220 кв. м владельцы просят 22 млн рублей. В пересчете на 1 кв. м это составит 100 тыс. рублей.

Квартира расположилась на пятом этаже из восьми. Она находится в доме с круглыми окнами, который стал визитной карточкой Барнаула.

В квартире сделан евроремонт. Имеются три спальни, просторная круглая гостиная, лоджия и два санузла: совмещенный и раздельный.

Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»

Больше всего внимание привлекает просторный круглый зал с колонной посередине. При желании там можно даже устроить вечер с танцами. Также в квартире 3-метровые потолки, а окна выходят на три стороны: пр-т Ленина, ул. Партизанская и во двор.

Автор отмечает, что подъезд — всегда чистый, а лифт ухоженный. Соседи — уважаемые люди города.

Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
Четырешка с круглой гостиной и колонной в центре
«Авито»

Дом расположен на закрытой территории, которая круглосуточно охраняется. Здесь есть детская и спортивная площадки. Для автомобилистов доступны три парковки: подземная, во дворе дома и за шлагбаумом. Также имеется два выхода: на пр-т Ленина и на ул. Партизанскую.

«Отлично подходит для большой дружной семьи!» — пишет автор объявления.

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