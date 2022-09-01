Двухэтажную «четырешку» с личной террасой и потрясающим видом на город продают в центре Барнаула за 28,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухэтажную четырехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Партизанская, 105, следует из объявления на «Авито».

Цена квартиры, площадью 218,7 кв. м, составляет 28 млн 500 тыс. рублей. В пересчете на 1 кв. м это составит 130 316 рублей.

Жилье расположилось на 15 этаже 16-этажного жилого дома 2008 года постройки.

У квартиры есть выход на личную террасу с видом на город. Площадь террасы составляет 80 кв. м., и не входит в площадь квартиры. При желании здесь можно разместить бассейн, зону барбекю и т.д.

Квартира имеет удобную планировку. Здесь расположились кухня, гостиная, две спальни, два санузла, гардеробная и подсобные помещения. Жилье имеет панорамное остекление и центральное кондиционирование.

Двор дома представляется собой закрытую территорию, где расположились детская и спортивная площадка. В стоимость квартиры входит подземная парковка на 1 машино-место.

Дом расположен в центре города, где хорошо развита инфраструктура. Для удобства новых жильцов в непосредственной близости от дома есть детские сады и школы, гимназии, ВУЗы, ТРЦ, кафе и рестораны. Также здесь удобная транспортная развязка.