29 августа
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Недвижимость

Уютную «четырешку» с эркерами и собственной сауной продают в центре Барнаула за 12 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Короленко, 45, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

Жилье площадью 130 кв. м продают за 12 млн рублей. В пересчете на один кв. м это составит 92 308 рублей.

Квартира расположилась на третьем этаже дома.

Данная квартира — с эркерами, которые позволяет улучшить ее освещенность, инсоляцию и увеличить пространство.

В квартире четыре комнаты изолированы друг от друга, есть большая кухня, просторные коридоры, а в ванной комнате нашлось место для уютной сауны.

Подоконники окон и все столешницы выполнены только из натурального камня. Авторы объявления утверждают, что для всех отделочных работ в квартире были использованы только высококачественные материалы.

Двор дома представляет собой закрытую территорию, где располагается детская площадка.

Дом находится в центре города, здесь хорошо развита инфраструктура.

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