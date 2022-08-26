Не квартира, а дворец. Новую «четырешку» с премиальным ремонтом и дорогой мебелью продают в Барнауле за 17,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу четырехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Солнечная Поляна, 81, следует из объявления на «Авито».

Квартира площадью 135 кв. м обойдется новым владельцам в 17 млн 500 тыс. рублей. В пересчете на один кв. м это 129 630 рублей.

Жилье находится на втором этаже 16-этажного дома, построенного в 2021 году.

В квартире сделан дизайнерский ремонт в стиле «неоклассика». Автор объявления отмечает, что при ремонте использовались эксклюзивные материалы из Италии: премиальная мебель и техника, итальянская плитка.

Жилье оборудовано системой кондиционирования с конвекцией воздуха, а также системой теплых полов.

В квартире имеется три спальни, гостиная, два полноценных санузла, кухня, гардеробная, душ и джакузи. Лоджия разделена на две зоны: рабочая и для отдыха.

Имеются двухуровневые потолки с системой подсветок, люстры из богемского стекла.

В квартире остается встроенная новая дорогая мебель и бытовая техника.

Межкомнатные двери отделаны стразами, стеклом и пластиком.

Двор дома представляется собой закрытую территорию, где находятся детская и спортивные площадки. Парковка около дома находится за шлагбаумом.