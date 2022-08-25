25 августа
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Недвижимость

«Двушку» в новостройке с двумя лоджиями и гидроизоляцией продают в Барнауле за 6,5 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу квартиру в доме по адресу: пр. Северный Власихинский, 92, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

Квартира площадью 62,6 кв. м обойдется новым владельцам в 6,5 млн рублей. В пересчете стоимость одного кв. м составит 103 834 рублей.

Квартира находится на 4 этаже 18-этажного дома 2018 года постройки.

По всей квартире выполнена гидроизоляция. Имеются две лоджии: одна лоджия с панорамным остеклением имеет выход из спальни и нестандартную форму, вторая — в длину более 6 метров дает возможность оформить на ней изолированную зону хранения. Обе лоджии застеклены и утеплены.

От предыдущих владельце в квартире частично остается мебель.

Во дворе имеется открытая парковка, а также детские площадки.

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