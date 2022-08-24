Двухэтажную «четырешку» с дизайнерским ремонтом и видом на стадион продают в центре Барнаула за 12,2 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу двухуровневую четырехэтажную квартиру в доме по адресу: пер. Ядринцева, 82, следует из объявления на «Авито».

Квартиру площадью 200 кв. м авторы объявления предлагают приобрести за 12 млн 200 тыс. рублей. В пересчете на один кв. м стоимость составит 61 тыс. рублей.

Двухуровневая квартира расположилась на 5 и 6 этаже шестиэтажного дома 1996 года постройки. Из окон квартиры открывается вид на школьный стадион, а все жилые дома находятся на большом расстоянии от окон квартиры.

На первом уровне квартира находится кухня-столовая, гостиная, санузел, ванная, сауна. На втором уровне расположились три спальные комнаты, гардеробная, а также санузел с душевой кабиной.

Высота потолков в квартире составляет 3,1 м. Здесь выполнен хороший дизайнерский ремонт, в комнатах имеются кондиционеры. Также в квартире есть лоджия.

Авторы объявления уверяют, что соседями новых жильцов станут интеллигентные и уважаемые в городе люди.

В шаговой доступности располагаются детские сады и школы.

У дома есть открытая парковка.

Рядом с домом располагается большой стадион, баскетбольная площадка и спортивная школа.

Дом расположен в центре Барнаула, в районе с хорошо развитой инфраструктурой.