Элитную «трешку» в сосновом бору с дизайнерским ремонтом и панорамной лоджией продают в Барнауле за 22,3 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу трехкомнатную квартиру в доме по адресу: Змеиногорский тракт, 102/20, следует из объявления на «Авито».

За квартиру площадью 140 кв. м авторы объявления просят 22 млн 300 тыс. рублей. В пересчете один кв. м квартиры обойдется новым владельцам в 159 286 рублей.

Квартира расположилась на верхнем этаже 8-этажного дома 2009 года постройки.

Все комнаты квартиры изолированы. Две спальни выходят на разные стороны квартиры. Их площадь 20,4 и 19,1 кв. м соответственно. Также имеется гостиная площадью 30,3 кв. м, кухня — 17,6 кв. м, просторная прихожая, два санузла, гардеробная.

Отличительной «фишкой» квартиры является большая лоджия с панорамным остеклением и зоной отдыха, а также красивый вид из квартиры на территорию ЖК и сосновый бор.

Вся техника и мебель остается новым владельцам.

Авторы объявления отмечают, что у квартиры — минимум соседей. На лестничной площадке располагаются всего три квартиры.

Двор дома представляет собой закрытую территорию с круглосуточной охраной и видеонаблюдением. Здесь расположись пешеходные дорожки, фонтаны, газон и современная детская площадка.

На территории имеются парковочные места. Также у дома есть собственная котельная, что исключает ежегодные отключения горячей воды.

Дом располагается в экологически чистом районе города с чистым воздухом.