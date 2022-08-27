Дом в историческом центре Барнаула продается за 1,65 млн рублей

В Барнауле на продажу выставлен дом по адресу: пер. Радищева, 6, следует из объявления на «Авито».

Трехкомнатный дом, расположившийся на участке в 4 сотки, продается за 1 млн 650 тыс. рублей. Один кв. м обойдется новым владельцам в 28 061 рубль.

Объект продажи общей площадью 46,4 м, Общая площадь дома 72 кв. м.

В доме находится печное водяное отопление с электротеном. Подана заявка на газификацию дома.

Имеется центральное водоснабжение, канализация.

Материалом стен является бревно.

Преимуществом дома является его местоположение. Расстояние до площади Спартака составляет около 400 м. В шаговой доступности находятся 2 школы, 2 детских сада, магазины.