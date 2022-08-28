28 августа
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Недвижимость

«Трешку» с уникальным эксклюзивным дизайном и видом на Обь продают в Барнауле за 17,5 млн рублей

В Барнауле выставили трехкомнатную квартиру в доме по адресу: ул. Приречная, , следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

Жилье площадью 130 кв. м продают за 17 млн 500 тыс. рублей. В пересчете один кв. м обойдется новым владельцам в 134 615 рублей.

Квартира находится на 14 этаже 16-этажного дома 2018 года постройки.

У квартиры — индивидуальная планировка с дизайнерским ремонтом. Как уверяют авторы объявления, вся мебель и дизайн вплоть до кафеля сделано на заказ.

Здесь расположились 2 спальни, место под кабинет, просторный зал, лоджия, 2 санузла и 2 гардеробные комнаты. Во взрослой спальне установлены панорамные окна.

Двор дома представляет собой закрытую территорию с детской и спортивной площадками, а также подземным паркингом.

В районе дома хорошо налажена инфраструктура. В самом доме находятся продуктовые магазины, стоматология и другие организации. В шаговой доступности находится барнаульская набережная.

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