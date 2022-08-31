31 августа
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Недвижимость

Дорого-богато. «Трешку» в «сталинке» с эксклюзивным дизайном и роскошной мебелью продают в самом центре Барнаула за 11,1 млн рублей

В Барнауле выставили на продажу трехкомнатную квартиру в доме по адресу: пр. Ленина, 35, следует из объявления на «Авито».

Квартира
Квартира
avito.ru

За квартиру площадью 78,8 кв. м авторы объявления просят 11 млн 100 тыс. рублей. В пересчете один «жилой метр» обойдется новым владельцам в 140 863 рублей.

Квартира расположилась на четвертом этаже пятиэтажного дома 1939 года постройки.

В квартире сделан ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту. На стенах нанесен декор. Потолки в жилье — двухуровневые с панорамной подсветкой.

Ванна полностью отделана керамической плиткой, также здесь присутствует контурная подсветка.

Квартира полностью укомплектована мебелью и бытовой техникой.

Дом располагается в центре Барнаула, здесь хорошо развита инфраструктура.

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