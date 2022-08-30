Дерзкую квартиру с туалетом а-ля «Изумрудный город» продают в Барнауле за 3,87 млн рублей

Площадь «трешки» — на четвертом этаже — составляет 60 «жилых квадратов».
«Квартира в хорошем состоянии», — отмечает продавец.
Здесь пластиковые окна. На полу лежат ламинат, линолеум и кафель.
Кухня оборудована встроенными варочной панелью и духовкой. Санузел — совмещенный, с душевой кабиной.
Кроме того, в «трешке» есть застекленный балкон.
На территории дома обустроены детская площадка и открытая парковка.
В районе, где предлагают недвижимость, развитая инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.