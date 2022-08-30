30 августа
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Недвижимость

Дерзкую квартиру с туалетом а-ля «Изумрудный город» продают в Барнауле за 3,87 млн рублей

«Трешку» с красной кухней и зеленым туалетом в стиле «Изумрудный город» продают в Барнауле. Она находится в панельной «пятиэтажке» на ул. Антона Петрова, 108А и стоит 64,5 тыс. рублей за квадратный метр, или 3,87 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», в придачу новому владельцу достанется погреб во дворе.

Дерзкую квартиру с туалетом продают в Барнауле на ул. Антона Петрова, 108А за 3,87 млн рублей.
Дерзкую квартиру с туалетом продают в Барнауле на ул. Антона Петрова, 108А за 3,87 млн рублей.
"Авито".

Площадь «трешки» — на четвертом этаже — составляет 60 «жилых квадратов».

«Квартира в хорошем состоянии», — отмечает продавец.

Здесь пластиковые окна. На полу лежат ламинат, линолеум и кафель.

Кухня оборудована встроенными варочной панелью и духовкой. Санузел — совмещенный, с душевой кабиной.

Кроме того, в «трешке» есть застекленный балкон.

На территории дома обустроены детская площадка и открытая парковка.

В районе, где предлагают недвижимость, развитая инфраструктура. В шаговой доступности детский сад, школа, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.

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