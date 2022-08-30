Дерзкую квартиру с туалетом а-ля «Изумрудный город» продают в Барнауле за 3,87 млн рублей

«Трешку» с красной кухней и зеленым туалетом в стиле «Изумрудный город» продают в Барнауле. Она находится в панельной «пятиэтажке» на ул. Антона Петрова, 108А и стоит 64,5 тыс. рублей за квадратный метр, или 3,87 млн рублей. По словам автора объявления на «Авито», в придачу новому владельцу достанется погреб во дворе.

Дерзкую квартиру с туалетом продают в Барнауле на ул. Антона Петрова, 108А за 3,87 млн рублей. "Авито".