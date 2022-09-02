Пора в забой. Как выглядит барнаульская улица с необычным названием, на которой и «клочки по закоулочкам» могут полететь

Назвать улицу Забой — задача не из простых. А уж 2-й Забой — и подавно. Но в Барнауле это удалось сделать. Ул. 2-й Забой мало известна среди горожан. Однако она богата множеством тихих, а иногда и опасных уголков. Altapress.ru побывал на месте и выяснил, как там с «клочками» да «закоулочками».

Тысяча и один поворот

На 2-й Забой можно попасть через пр. Коммунаров. Улица располагается в частном секторе. Зайти на нее легко, а вот выход придется поискать. Здесь много домов и извилистых дорожек.

Чтобы попасть сюда, нужно преодолеть небольшой спуск. Для удобства местные жители соорудили пандус.

Забой — поверхность отбитой горной массы, которая перемещается в процессе горной работы. Также слово «забой» означает умерщвление животных с последующей обработкой туш.

Улица тихая. Мы пробыли на ней 30 минут и не встретили ни одного человека. Нам показалось, что из-за резких поворотов, наличия гаражей и закоулков тут опасно находится одному в темное время суток.

Ул. 2-й Забой в Барнауле. Altapress.ru.

На ул. 2-й Забой нет роскошных коттеджей с высоким ограждением и охранниками в черных пиджаках.

Не увидишь и клумб с цветами.

Дорога здесь оставляет желать лучшего. Она вся в бетонных и кирпичных осколках. После дождя лучшего всего ходить в резиновых сапогах.

Ул. 2-й Забой в Барнауле. Altapress.ru.

Цены на жилье

Мы заглянули на сайт недвижимости, чтобы узнать, сколько стоит жилье на ул. 2-й Забой. В данный момент здесь дома не продаются. Зато на соседней — ул. Кирсараевской — есть одно предложение. Дом 50 кв. м, требующий вложений, оценивают в 3,2 млн рублей.

Здесь можно посмотреть, как выглядит ул. Депутатская.