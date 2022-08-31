За, против или воздержался. Как на ул. Депутатской в Барнауле живут «депутаты»

Депутатская улица в Барнауле мало кому знакома. А кто что-то про нее слышал, видимо думает, что это пристанище «Бентли», дворцов и псов с хорошими родословными. Как выглядит самая «политическая» улица краевой столицы и причем здесь Некрасов — в репортаже altapress.ru.

Ул. Депутатская находится в частном секторе пос. Восточный. Скажем откровенно, какого-то величия, богатства или пафосности (улица же Депутатская) мы здесь не нашли. Впрочем, как и слуг народа.

А вот самого народа здесь много — зачастую простого и без горячей воды. Центрального отопления тут тоже нет — на домах виднеются печные трубы.

Гуляя по Депутатской, создается впечатление, будто идешь не по городской улице, а где-то в глубине деревушки. Здесь нет коттеджей с ровным газоном на территории или красиво оформленными клумбами. Только изредка можно увидеть, как в чьем-то огороде цветут кусты флоксов.

Среди археологических памятников Барнаула находится упоминание могильника. Он в бронзовую эпоху располагался на берегу Оби вдоль нынешней ул. Депутатской.

Название и атмосфера улицы ненароком заставляют вспомнить строчки из Некрасова

У бурмистра Власа бабушка Ненила

Починить избенку лесу попросила.

Отвечал: нет лесу, и не жди — не будет!"

«Вот приедет барин — барин нас рассудит,

Барин сам увидит, что плоха избушка,

И велит дать лесу», — думает старушка.

Ул. Депутатская совсем небольшая — 219 метров. Пройти по ней можно за несколько минут. Вдоль широкого деревянного забора стоит яркий «ВАЗ-2106». Он скрашивает серые будни местных жителей.

Ул. Депутатская в Барнауле. Altapress.ru.

Мы заглянули на сайт объявлений недвижимости, чтобы узнать сколько стоит жилье на ул. Депутатской. Предложений всего два. Дом — 77 кв. м с неплохим ремонтом отдадут за 3 млн рублей. Участок в 6 соток оценивают в 650 тыс. рублей.

А вот здесь можно посмотреть как выглядит самая «военная» улица Барнаула.