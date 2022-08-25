По ней могут проехать только танки. Как выглядит «милитаризованная» улица в Барнауле

Уютная, но с серьезным названием
Ул.Танковая находится относительно недалеко от центра города (рядом ул. Юрина и ул. Северо-Западная). Здесь нет высоток, только частный сектор. На Танковой, несмотря на грозное и громкое название, тихо и по-домашнему уютно. Комфорт создают сами жители. Например, практически у каждого дома разбита клумба. Где-то цветут огненно-красные бархатцы, где-то в горшках — малиновые петуньи.
Дуб, кот и Пушкин
Вот кто-то делает ремонт. Рядом с высоким железным забором вдоль небольшого дома разбросаны деревяшки и кусок клеенчатого покрытия.
У чьих-то гаражей растет дуб. В тени его ветвей можно спрятаться в жару.
Асфальт на ул. Танковой весь в выбоинах, с бетонными и кирпичными осколками. Тут можно пошутить, что раз это ул. Танковая, то дорожное покрытие разбили танки. Но нет.
Неприятность с асфальтом компенсируют кошки. Нашему корреспонденту пришлось побегать за одной, чтобы сделать хороший кадр.
Кошки, дубы и расслабляющая патриархальная атмосфера ненароком заставляют вспомнить Пушкина:
У лукоморья дуб зеленый
Златая цепь на дубе том
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом.
Цены на жилье
Мы заглянули на сайт объявлений недвижимости и узнали, сколько стоит жилье на ул. Танковой. Предложение всего одно. Дом 50 кв. м оценивают в 1,8 млн рублей.
Здесь вы можете посмотреть как устроена улица Томского Мушкетерского Полка. Там очень красиво и богато.