По ней могут проехать только танки. Как выглядит «милитаризованная» улица в Барнауле

Мы продолжаем изучать места Барнаула, в которых большинство жителей города никогда не окажется. Сегодня altapress.ru побывал на «самой военной» улице краевой столицы — Танковой. 772 метра цветов, кошек, деревянных заборов и, увы, плохих дорог — вот что мы там увидели и чем хотим поделиться с читателями.

Уютная , но с серьезным названием

Ул.Танковая находится относительно недалеко от центра города (рядом ул. Юрина и ул. Северо-Западная). Здесь нет высоток, только частный сектор. На Танковой, несмотря на грозное и громкое название, тихо и по-домашнему уютно. Комфорт создают сами жители. Например, практически у каждого дома разбита клумба. Где-то цветут огненно-красные бархатцы, где-то в горшках — малиновые петуньи.

Дуб , кот и Пушкин

Вот кто-то делает ремонт. Рядом с высоким железным забором вдоль небольшого дома разбросаны деревяшки и кусок клеенчатого покрытия.

У чьих-то гаражей растет дуб. В тени его ветвей можно спрятаться в жару.

Асфальт на ул. Танковой весь в выбоинах, с бетонными и кирпичными осколками. Тут можно пошутить, что раз это ул. Танковая, то дорожное покрытие разбили танки. Но нет.

Ул. Танковая в Барнауле. Altapress.ru. Ул. Танковая в Барнауле. Altapress.ru. Ул. Танковая в Барнауле. Altapress.ru.

Неприятность с асфальтом компенсируют кошки. Нашему корреспонденту пришлось побегать за одной, чтобы сделать хороший кадр.

Ул. Танковая в Барнауле. Altapress.ru.

Кошки, дубы и расслабляющая патриархальная атмосфера ненароком заставляют вспомнить Пушкина:

У лукоморья дуб зеленый

Златая цепь на дубе том

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом.

Цены на жилье

Мы заглянули на сайт объявлений недвижимости и узнали, сколько стоит жилье на ул. Танковой. Предложение всего одно. Дом 50 кв. м оценивают в 1,8 млн рублей.

Ул. Танковая в Барнауле. Altapress.ru.

Здесь вы можете посмотреть как устроена улица Томского Мушкетерского Полка. Там очень красиво и богато.