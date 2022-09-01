Гуси носят Prada. Как выглядит ул. Модельная в Барнауле

Увы, на Модельную никогда не ступали ноги красоток. Улица далека от подиумов как в прямом, там и в метафизическом смысле. Но довольно контрастная. Altapress.ru побывал на месте и выяснил, что с Модельной не так и кто там главные красавицы.

Вместо девушек — гуси

Когда мы искали ул. Модельную, то обнаружили, что есть проезд с таким же названием. Попасть на него можно с ул. Северо-Западной и ул. Юрина.

Мы решили заглянуть и в проезд Модельный. Он узкий, но очень уютный. Дома будто игрушечные. Напоминает дачный поселок. Вот чей-то огород. В теплице спелый урожай готов к сбору. А в загоне гуси. Они приветливо позировали нашему корреспонденту.

Без суда не выловишь и рыбку из пруда

Саму Модельную можно назвать улицей контрастов. С одной стороны деревянные заборы, а за ними маленькие избы. С другой стороны высокие кирпичные заборы с коваными калитками.

Местные жители говорят, что долгое время дорога была в плачевном состоянии. Они хотели обратиться в суд, но конфликт урегулировали. Сейчас здесь ровняют дорогу и даже прокладывают газ.

Цены на жилье

На сайте недвижимости конкретно предложений на ул. Модельной нет. В этом же районе на ул. Станционной продают дом — 115 кв. м с современной отделкой и просторной гостиной. Его оценивают в 9,3 млн рублей.