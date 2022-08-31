31 августа
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Жизнь

Алтайский театр вместе со зрителями отправил послание в недалекое будущее

Алтайский краевой театр драмы уже начал готовиться к своему 110 юбилею. Работники законсервировали капсулу времени, которую вскроют через десятилетие.

В театре драмы в Барнауле зконсервировал капсулу времени 31.08.2022.
В театре драмы в Барнауле зконсервировал капсулу времени 31.08.2022.
Елизавета Козубенко, altapress.ru

В капсулу поместили первую за столетие фотографию всего коллектива, открытки и рукописные письма, некоторые из которых были сложены в трогательные самолетики.

Попали в футляр и послания от зрителей, ранее сбрасывавших их в специальную коробку. Эти письма работники театра собирали 10 дней.

Послания из прошлого откроют 27 ноября 2031 года.

Любовь Березина,
директор театра драмы:

Это придумка актеров, они очень хотели это сделать. Правда, сначала на 50−100 лет, но зачем далеко шагать? Решили каждые 10 лет делать такие капсулы если понравится.

Ранее в «драме» провели «Человейник» — представление, где окна театра на час превратились в окна многоэтажки.

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