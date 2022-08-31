Алтайский театр вместе со зрителями отправил послание в недалекое будущее

В капсулу поместили первую за столетие фотографию всего коллектива, открытки и рукописные письма, некоторые из которых были сложены в трогательные самолетики.
Попали в футляр и послания от зрителей, ранее сбрасывавших их в специальную коробку. Эти письма работники театра собирали 10 дней.
Послания из прошлого откроют 27 ноября 2031 года.
Любовь Березина,
директор театра драмы:
Это придумка актеров, они очень хотели это сделать. Правда, сначала на 50−100 лет, но зачем далеко шагать? Решили каждые 10 лет делать такие капсулы если понравится.
Ранее в «драме» провели «Человейник» — представление, где окна театра на час превратились в окна многоэтажки.