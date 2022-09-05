5 сентября
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Недвижимость

Трешку с ванной, как произведение искусства, продают за 9 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с ванной, выполненной в стиле картины Густава Клина «Поцелуй» продают за 9 млн рублей в Барнауле. Она находится по адресу: р-н Индустриальный, Взлетная ул., 9, следует из объявления на «Циан».

3-комн. квартира, 83,2 м²
3-комн. квартира, 83,2 м²
"Циан"

Площадь «художественной» трешки — 83, 2 кв. м. Цена за один квадратный метр составляет 108 тыс. рублей.

Квартира расположена на последнем, десятом этаже. Жилой комплекс построен в 2010 году и имеет три подъезда.

В помещении выполнен дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. Преобладают теплые коричневый, желтый цвета и темное дерево. Есть просторная кухня с электроплитой и телевизором, спальня и просторная лоджия.

3-комн. квартира, 83,2 м²
3-комн. квартира, 83,2 м²
«Циан»
3-комн. квартира, 83,2 м²
3-комн. квартира, 83,2 м²
«Циан»
3-комн. квартира, 83,2 м²
3-комн. квартира, 83,2 м²
«Циан»

Интересно смотрится оформление ванной комнаты. Стена выложена плиткой, на которой во весь рост изображена картина Густава Клинта «Поцелуй». Мозаика на тумбе с раковиной повторяет черно-желтые цвета шедевра искусства.

Также в ванной есть джакузи.

3-комн. квартира, 83,2 м²
3-комн. квартира, 83,2 м²
«Циан»
3-комн. квартира, 83,2 м²
3-комн. квартира, 83,2 м²
«Циан»

Авторы объявления отмечают, что в шаговой доступности находятся детские сады, школы и развивающие центры для детей и взрослых. Рядом же расположены торговые центры «Праздничный» и «Европа» и эко-ярмарка.

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