Трешку с ванной, как произведение искусства, продают за 9 млн рублей

Площадь «художественной» трешки — 83, 2 кв. м. Цена за один квадратный метр составляет 108 тыс. рублей.
Квартира расположена на последнем, десятом этаже. Жилой комплекс построен в 2010 году и имеет три подъезда.
В помещении выполнен дизайнерский ремонт из высококачественных материалов. Преобладают теплые коричневый, желтый цвета и темное дерево. Есть просторная кухня с электроплитой и телевизором, спальня и просторная лоджия.
Интересно смотрится оформление ванной комнаты. Стена выложена плиткой, на которой во весь рост изображена картина Густава Клинта «Поцелуй». Мозаика на тумбе с раковиной повторяет черно-желтые цвета шедевра искусства.
Также в ванной есть джакузи.
Авторы объявления отмечают, что в шаговой доступности находятся детские сады, школы и развивающие центры для детей и взрослых. Рядом же расположены торговые центры «Праздничный» и «Европа» и эко-ярмарка.