Необыкновенную 4-комнатную квартиру с королевскими комнатами продают за 6,8 рублей

Четырехкомнатную квартиру с королевским убранством продают за 6,8 рублей в Новоалтайске. На потолках — деревянные пчелиные соты, в спальне — кровать с балдахином, а в ванной — целый лес. Она находится по адресу: 8-й мкр, ½, следует из объявления на « Циан ».

Королевская «четырешка» имеет площадь 96,6 кв. м. Цена одного квадратного метра — 70 тыс. рублей.

Квартира расположена на 9 этаже в кирпичном сухом доме. Владелец отмечает: над ней находится еще один, 10 этаж — технический. Из окон дома открывается панорама города.

В квартире есть большая кухня с отдельной нишей под холодильник. Увеличенная ванная комната с местом под стиральную машину. Просторные гостиная и три спальни. А также утепленная лоджия и кладовая.

Во всех комнатах выполнен оригинальный дизайнерский ремонт. На потолке кухни — деревянный узор в виде пчелиных сот. Лампы расположены по стороны этого украшения. В прихожей и гостиной пол отделан бордовым ламинатом. А обогреватель сделан в форме камина.

В одной из спален стоит широкая белая кровать с балдахином. Ванная комната отделана зеленой плиткой и украшена цветами и вьюном. От этого она похожа на зимний сад.

Владельцы квартиры отмечают, что рядом с домом находится все необходимое — школа, музыкальная школа, детский садик. Поблизости — ТРЦ, гипермаркет, бассейн, парк, центральная площадь.