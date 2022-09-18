«Трешка» с фантастическим видом на Барнаул продается за 14 млн рублей

Трехкомнатная квартира, из которой открывается волшебным вид на город, продается за 14 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Железнодорожный, мкр. Центр, ул. Димитрова, 130. Объявление размещено на « Циан ».

«Трешка» имеет площадь 97 кв.м. Цена одного кв. м — 143 тыс. рублей.

Квартира расположена на последнем, 17 этаже жилого комплекса «Димитровские горки». Дом стоит на возвышенности, что гарантирует волшебные виды на город. Окна квартиры выходят на две стороны дома и обеспечивают хорошее освещение в дневное время.

Плюс «Димитровских горок» — ЖК находится рядом с центром, но вдали от автомагистралей города. Хозяев квартиры не побеспокоит городской шум и автомобильные выхлопы.

Квартира продается вместе с мебелью, сделанной на заказ. Кухня оборудована гарнитуром со встроенной техникой. Гостиная выполнена в светлых тонах. В просторной спальне есть кровать с ортопедическим основанием и системой хранения. А также — большой угловой шкаф. Еще одна кровать с ортопедическим матрасом поставлена в детской комнате.

Также в квартире есть гардеробная и лоджия.

«Планировка квартиры позволяет воплотить любые мечты для комфортного проживание большой семьи. Например, если утеплить лоджию, то можно получить еще 9,30 кв. м жилой площади, которую можно использовать как кабинет, мастерскую или игровую», — предлагают владельцы квартиры.

Рядом с домом в шаговой доступности есть школы, детские сады и торговые центры. Во дворе оборудованы детская площадка, парковка и зона барбекю.