22 сентября
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Недвижимость

Квартира для настоящей куколки продается за 5 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатная квартира с кукольным дизайном продается за 5,2 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: Железнодорожный район, мкр. Центр, проспект Строителей, 25/130. Объявление размещено на «Циан».

Двухкомнатная квартира, 59 кв. м за 5,2 млн рублей
Двухкомнатная квартира, 59 кв. м за 5,2 млн рублей
"Циан"

Площадь миловидной «двушки» — 59 кв. м. Стоимость одного кв. м — почти 89 тыс. рублей.

Квартира находится на пятом из шести этажей в кирпичном доме 1956 года постройки. В нем шесть подъездов. Владельцы утверждают, что соседи замечательные, достойные люди

«Тихий двор. Дом отремонтирован, крыша новая. В подъезде всегда чисто, весь год цветут цветы», — поделились продавцы.

В «двушке» есть просторная гостиная, спальня, кухня и ванная. Хозяева сделали в ней ремонт всего год назад.

Жилище похоже на кукольный домик. В гостиной на одной из стен поклеены фотообои. На них изображен вид с балкона на дворец возле озера. Также многие элементы декора украшены цветами. В самой квартире тоже достаточно растительности.

На кухне отдали предпочтение более винтажному стилю. Красная гарнитура интересно сочетается с зелёными шкафами, сделанными под старину. Потолок поддерживают деревянные балки.

Есть в квартире и застекленный балкон — совсем крошечный.

Новым владельцам остаются три кондиционера, шкафы в коридоре, кухонная мебель, плита.

Рядом с домом находится необходимая инфраструктура в шаговом доступности.

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