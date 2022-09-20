«Двушку» в самом экологичном районе с буйной растительностью продают за 8 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатную квартиру в одном из самых экологичных районов Барнаула продают за 7,9 млн рублей. Район известен свой тишиной и буйной растительностью. Она расположена по адресу: Индустриальный район, улица 50 лет СССР, 25/1. Объявление размещено на « Циан ».

Площадь «двушки» составляет 60,9 кв. м. Стоимость одного кв. м — 130 тыс. рублей.

Дом расположен на втором этаже из трех в элитном жилом комплексе. В доме 9 подъездов, а в подъезде — 9 квартир. Владельцы отмечают, что соседи — хорошие, интеллигентные люди.

В квартире улучшенная оптимальная планировка и высокие потолки. Есть просторная кухонная зона, огромный зал и спальня. Они мебелированные. В комнатах преобладают пастельные тона. Также есть ванная комната и застекленный балкон.

«Квартира полностью готова к проживанию. Заноси вещи и живи!» — описывают продавцы.

Территория дома охраняется. Двор тихий и спокойный, в нем размещены детская площадка и наземная парковка. Вокруг растет много зелени, территорию украшают высокие пышные деревья. За двором постоянно ухаживают.

Рядом с жилым комплексом находятся школы, гимназии, детские сады и спортивные клубы. А также поликлиники, торговые центры «Москва» и «Европа» и парк «Лесная сказка».