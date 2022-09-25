25 сентября
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Недвижимость

Квартира со стильной планировкой и печкой на кухне продается за 6 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатная квартира, в кухне которой уместилась маленькая печка, продается за 5,9 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Индустриальный, тракт Павловский, 305В. Объявление размещено на «Циан».

Двухкомнатная квартира, 61,4 кв. м за 5,9 млн рублей
Двухкомнатная квартира, 61,4 кв. м за 5,9 млн рублей
"Циан"

Площадь «евродвушки» — 61,4 кв. м. Один квадратный метр обойдется новому владельцу в 96 тыс. рублей.

Квартира расположена на первом этаже в новом жилом комплексе. Здесь большие чистые подъезды. Во дворе есть огороженная детская площадка.

В «двушке» свободная планировка с высокими потолками — 2,5 м. В ней расположены гостиная, совмещенная с кухней. На кухне есть небольшая печка, уходящая колонной вверх. Комната имеет выход на лоджию.

Владельцы квартиры отдают предпочтение деревянному интерьеру. В спальне же преобладают розовые и сиреневые тона. Рядом с ней находится большая гардеробная.

Также имеется просторная ванная комната. Там есть джакузи и санузел.

Продавцы оставляют будущим хозяевам часть мебели: кухонный гарнитур, шкаф купе в прихожей, шкафчики в ванной.

Рядом с домом расположены детские садики, продуктовые магазины и аптеки. Через одну улицу находится школа.

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