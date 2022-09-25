Квартира со стильной планировкой и печкой на кухне продается за 6 млн рублей в Барнауле

Площадь «евродвушки» — 61,4 кв. м. Один квадратный метр обойдется новому владельцу в 96 тыс. рублей.
Квартира расположена на первом этаже в новом жилом комплексе. Здесь большие чистые подъезды. Во дворе есть огороженная детская площадка.
В «двушке» свободная планировка с высокими потолками — 2,5 м. В ней расположены гостиная, совмещенная с кухней. На кухне есть небольшая печка, уходящая колонной вверх. Комната имеет выход на лоджию.
Владельцы квартиры отдают предпочтение деревянному интерьеру. В спальне же преобладают розовые и сиреневые тона. Рядом с ней находится большая гардеробная.
Также имеется просторная ванная комната. Там есть джакузи и санузел.
Продавцы оставляют будущим хозяевам часть мебели: кухонный гарнитур, шкаф купе в прихожей, шкафчики в ванной.
Рядом с домом расположены детские садики, продуктовые магазины и аптеки. Через одну улицу находится школа.