Квартира со стильной планировкой и печкой на кухне продается за 6 млн рублей в Барнауле

Двухкомнатная квартира, в кухне которой уместилась маленькая печка, продается за 5,9 млн рублей в Барнауле. Она расположена по адресу: р-н Индустриальный, тракт Павловский, 305В. Объявление размещено на « Циан ».

Двухкомнатная квартира, 61,4 кв. м за 5,9 млн рублей

Площадь «евродвушки» — 61,4 кв. м. Один квадратный метр обойдется новому владельцу в 96 тыс. рублей.

Квартира расположена на первом этаже в новом жилом комплексе. Здесь большие чистые подъезды. Во дворе есть огороженная детская площадка.

В «двушке» свободная планировка с высокими потолками — 2,5 м. В ней расположены гостиная, совмещенная с кухней. На кухне есть небольшая печка, уходящая колонной вверх. Комната имеет выход на лоджию.

Владельцы квартиры отдают предпочтение деревянному интерьеру. В спальне же преобладают розовые и сиреневые тона. Рядом с ней находится большая гардеробная.

Также имеется просторная ванная комната. Там есть джакузи и санузел.

Продавцы оставляют будущим хозяевам часть мебели: кухонный гарнитур, шкаф купе в прихожей, шкафчики в ванной.

Рядом с домом расположены детские садики, продуктовые магазины и аптеки. Через одну улицу находится школа.