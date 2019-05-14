Для памятников Барнаула и Бийска придумают охранные документы

Краевое Управление госохраны объектов культурного наследия готовит предложение по разработке единых проектов зон охраны для памятников Барнаула и Бийска. Документы регламентируют новую городскую застройку, позволят комплексно подойти к освоению исторической территории, пояснил altapress.ru начальник управления Александр Урбах. Объем финансирования работ пока не определен.

С января 2017 года федеральный закон «Об объектах культурного наследия» разрешает строить (менять архитектуру) на расстоянии не менее 200 метров от памятника. Чтобы возвести что-либо ближе, необходимо разработать проект зон охраны для исторического здания. В этом документе должно быть указано, какой этажности строится здание, и какой архитектурный облик оно должно иметь.

Управление готовит общий проект о единых зонах охраны памятников Барнаула и Бийска. Эта работа осуществляется совместно с архитектором Анатолием Машонкиным (он специализируется на реставрации памятников). По его словам, документы для одного объекта стоят около 150−270 тысяч рублей. Стоимость подготовки пакета сразу для всех памятников (в Барнауле их около 300, в Бийске — около 270) будет значительно ниже. По оценкам Урбаха — в 10−15 раз.

Анатолий Машонкин,

архитектор-реставратор:

Главное, что мы получим один проект, который регламентирует строительство на территориях, где расположены памятники архитектуры. Он учтет градостроительную ситуацию, сложившуюся высотность и другие нюансы. В ходе этой работы будут выявлены неучтенные памятники, а также средовая застройка — то есть здания, которые не являются памятниками архитектуры, но формируют образ территории, на которой они располагаются.

Разрабатывая проекты для каждого памятника в отдельности, специалисты могут не учесть нюансы всей территории. В результате этого исторические места в городах могут безвозвратно измениться, говорит Анатолий Машонкин.

Если проект крайохранкультуры одобрят в краевом правительстве, а Минэкономики выделит необходимое финансирование, то на разработку зон охраны уйдет не меньше года, предполагает Машонкин.

Вид на Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова.

Отметим, что застройщики Барнаула говорят: федеральный закон о зонах охраны значительно усложняет строительство в центре. Некоторые проекты пришлось приостановить, потому что у расположенных рядом памятников архитектуры нет документов, регламентирующих застройку рядом с ними. Чтобы продолжить работу, строители вынуждены брать на себя организацию и финансирование подготовки проектов зон охраны. В некоторых случая стоимость работ доходит до 700 тысяч рублей, сообщают они.

Это довольно обременительно, так как участки в центре строительные компании выкупают у частников за свой счет. Стоимость земельной «сотки в центре» в среднем составляет около 1 млн рублей. Однако некоторые собственники участков повышают цену до 5 млн. рублей. В этих условиях расселение ветхого жилья и строительство нового становится нерентабельным.