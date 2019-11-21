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Недвижимость

Дмитрий Медведев призвал отказаться от долевого строительства

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал полностью отказаться в будущем от долевого строительства, сообщает ТАСС.

Стройка.
Стройка.
СС0.

Это то будет лучшая гарантия того, что в России исчезнет проблема обманутых дольщиков, уверен глава кабмина.

«Нам нужно отказываться от долевого строительства на будущее, чтобы вообще таким образом не строить, и это будет лучшая гарантия того, что подобные случаи не будут появляться», — сказал Медведев.

Институт долевого строительства носит уникальный характер и существует только в России, отметил премьер, пишет bfm.ru. Такая схема застройки возникла из-за того, что строительные организации не имели ресурсов для строительства, из-за уровня кредитной ставки и прочих причин, добавил глава правительства.

Ранее обманутые дольщики различных долгостроев Новосибирска объединились для проведения бессрочной голодовки. Они пообещали голодать до тех пор, пока власти не найдут решения по их проблеме.

Акция протеста стартует 22 ноября.

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