Дочь Назарбаева оказалась владельцем дома самого известного британского сыщика Шерлока Холмса

Владельцем дома главного и самого известного сыщика Великобритании Шерлока Холмса на Бейкер-стрит в Лондоне оказалась дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, сообщила лондонская Times.

Журналисты издания ознакомились с документами о структуре собственности, пишет Times.

В 2015 году здание на Бейкер-стрит принадлежало Дариге Назарбаевой и ее сыну Нурали Алиеву — дочери Нурсултана Назарбаева и его внуку.

При этом семья Назарбаевых владеет не только «адресом Шерлока Холмса» (221B), но и вообще всеми строениями на Бейкер-стрит в промежутке между домами 215 и 237.

В 2013 году Forbes Kazakhstan оценил состояние дочери Назарбаева в $600 млн. Ее сын, бизнесмен, последней лондонской резиденцией которого оказался дом в «квартале миллиардеров» в Хэмпстеде, был назначен главой крупного казахстанского производителя сахара в возрасте 19 лет и занимал должность главы одного из крупнейших банков Казахстана. В 2012 году его состояние оценивалось в $200 млн, пишет News.ru.

База электронных документов, в которых запрашивалась информация о конечном владельце собственности на Бейкер-стрит, свидетельствует, что 90% собственности принадлежит Назарбаевой, а 10% — Нурали Алиеву. Общая стоимость оценивается в $140 млн.

Ранее сообщалось, что в августе от внезапной остановки сердца скончался 30-лений сын Дариги Назарбаевой Айсултан.

Арест

В марте в Лондоне арестовали «необоснованное богатство», принадлежащее, предположительно, дочери и внуку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева — Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву.

Это охраняемый особняк с подземным бассейном и кинотеатром, дом в престижном районе Хайгейт и огромная квартира в Челси, пишет BBC.

Недвижимость была арестована по запросу британских правоохранительных органов.

Следователи считают, что дома были куплены на преступные доходы отца Нурали Алиева и бывшего мужа Дариги Назарбаевой Рахата Алиева.

Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Великобритании.