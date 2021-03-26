Дольщик из северной столицы купил 34 квартиры в замороженном ЖК «Клевер парк» в Барнауле

Суд рассмотрел заявление одного из дольщиков, зарегистрированного в Санкт-Петербурге, который купил квартиры в домах на ул. Советской Армии, 83 и 83а, общей стоимостью 74,6 млн рублей, узнал «Алтайский портал недвижимости» из материалов дела.
Заявитель потребовал принять обеспечительные меры в виде передачи стройплощадок под охрану ЧОП «Лига+». При этом он готов сам оплачивать охрану.
Суд решил, что такая обеспечительная мера повлечет существенные расходы, возлагаемые на должника, а выбор определенного ЧОПа расценил как вмешательство в его хозяйственную деятельность. В итоге судья отказал заявителю.
Что за питерский дольщик
Его зовут Евгений Шагин, указывает издание. Мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, владеет несколькими фирмами в Петербурге и Ленинградской области. Его компании работают в сферах торговли продуктами, права, управления имуществом, аренды недвижимости, бухучета.
Бизнесмен выступал третьим лицом в судебном споре, когда компания «СДЛ-Групп» пыталась взыскать с «Барнаулкапстроя» 5 млн рублей в рамках гражданских правоотношений.
Как идет суд о банкротстве «Барнаулкапстроя»
Пока рассмотрение по существу постоянно переносится.
Пока суд отклонил заявление застройщика о приостановлении дела и ходатайство о привлечении комитета по управлению муниципальной собственностью Барнаула в качестве третьего лица, не заявляющего требований.
Ранее губернатор Алтайского края поставил на свой контроль дальнейший ход работы по завершению возведения недостроенных жилых домов для дольщиков «Барнаулкапстроя».