Первые в России «жертвы» эскроу: дольщики «Барнаулкапстроя» в ужасе от возможного банкротства девелопера

В этом году в краевой столице могут появиться первые в России обманутые дольщики с эскроу-счетами. Об этом altapress.ru рассказали участники инициативной группы ЖК «Парковый». Они всерьез озабочены заморозкой возведения своего дома на ул. Парковая, 71 и новостью о возможном банкротстве «Барнаулкапстроя».

Письмо для губернатора

Дольщики ЖК «Парковый», который возводит муниципальный девелопер, узнали о возможном банкротстве своего застройщика из сообщений СМИ и всерьез обеспокоились, не останутся ли они у разбитого корыта.

Они уже писали коллективное письмо на имя Виктора Томенко, но оно было перенаправлено в жилинспекцию. Ответа люди до сих пор не получили. В адрес губернатора было написано второе письмо. Дольщики боятся, что их вопросы вновь повиснут в воздухе.

В том, что у застройщика недостроенного объекта возникла очень сложная ситуация, люди винят мэрию.

Дом на Горе

Сроки ввода в эксплуатацию дома на Парковой, 71 еще не вышли. «Барнаулкапстрой» обещал сдать его в октябре 2021 года. Но клиенты компании не разделяют такого оптимизма, особенно после заявления мэра города Вячеслава Франка о нависшей над БКС угрозой банкротства.

Вячеслав Франк. Дмитрий Лямзин.

Вызывает серьезные опасения и ситуация на стройке. Летом 2020-го дольщики заметили, что работы приостановлены. В сентябре того же года со строительной площадки пропали два больших крана. Уменьшилось и число рабочих. Застройщик тогда объяснил, что это временная мера и строительство обязательно возобновят.

Дольщикам обещали достроить третью блок-секцию еще в августе прошлого года. Однако пока значительных изменений на объекте они не заметили.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

Более того, крыша подъезда стала протекать. Восьмой этаж оказался залит водой. Инициативная группа сняла видео, на котором хорошо видны масштабы случившегося.

Не добавило оптимизма и закрытие онлайн-трансляции со стройки. Ранее любой потенциальный собственник квартиры на ул. Парковая мог наблюдать за процессом возведения дома, сейчас такой возможности нет.

В январе 2021 года во время онлайн пресс-конференции руководитель краевой Инспекции строительного и жилищного надзора Олег Веремеинко заявил о приостановке возведения трех объектов «Барнаулкапстроя». Речь зашла о том, что в случае, если работы не будут возобновлены, то встанет вопрос о консервации объектов.

Проект ЖК «Парковый». «Барнаулкапстрой».

«Вопрос о консервации вторичный. Первичным же останется решение по достройке домов. Несмотря на то, что люди защищены в первом случае счетами эскроу, а во втором — отчислениями в фонд защиты дольщиков, главная задача — по возможности достроить жилое здание, чтобы дольщики смогли получить свои квартиры», — отметил тогда руководитель инспекции стройжилнадзора.

Спустя почти месяц министр строительства и ЖКХ Иван Гилев во время выступления на общем собрании Союза строителей отметил, что власти не намерены бросать дольщиков проблемных объектов Алтайского края, в том числе и тех, кто вложился в дома «Барнаулкапстроя».

Иван Гилев. altairegion22.ru

В качестве положительного примера был приведен долгострой в Новоалтайске, расположенный на ул. Южсиба, 52-а. Благодаря совместной работе минстроя и Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства 76 жителей края получили деньги, вложенные в объект.

Проблемы коммуникации

По словам дольщиков, с ними практически никто не идет на контакт. В частности, до офиса БКС оказалось не так-то просто дозвониться, особенно после ухода компании на удаленную работу.

Далее, в инициативной группе отметили, что в начале февраля мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался губернатору края о том, что диалог с дольщиками проблемных объектов, в том числе ЖК «Парковый», якобы был налажен.

«На тот момент никакого диалога с нами со стороны властей не было», — отмечается в обращении к губернатору.

На общем собрании Союза строителей. Анна Зайкова.

После этого, как признаются люди, они начали буквально обрывать телефон приемной мэрии.

«После многочисленных звонков с нами связался представитель комитета по архитектуре, которому удалось донести, что мы хотим и готовы участвовать в диалоге и присутствовать на совещании рабочей группы», — отмечается в письме.

На само совещание, которое прошло 16 февраля, дольщиков никто не позвал, сославшись на то, что «дорожная карте еще не готова» и «пока им нечего предложить».

«Нам не нужны деньги…»

К тому же, представитель администрации сказал клиентам БКС, что им будет предложено несколько вариантов решения проблемы.

Долги. Деньги. altapress.ru

Но дольщики намерены стоять на своем: их устроит только один вариант — окончание строительства дома на ул. Парковая, 71. И банкротство муниципального девелопера никак не вписывается в эти планы.

«Нам не нужны деньги, нам нужно жилье. Сколько нам вернут? И что мы сейчас на это купим? Среди дольщиков есть те, кто продал „однушку“, чтобы купить „двушку“. Сейчас они платят ипотеку и в случае возврата им придется опять жить в однокомнатной квартире, но уже купленной в кредит. Другой вариант — брать вторую ипотеку на новостройку и ждать еще несколько лет. Мы теряем не только деньги, но и время», — рассказали altapress.ru участники инициативной группы ЖК «Парковый».

Ситуация складывается непростая, ведь многие люди, вложившиеся в жилой комплекс, потратили на квадратные метры материнские капиталы. Большинство ютятся вместе с детьми в маленьких съемных квартирах.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

Участники инициативной группы особо подчеркнули, что среди дольщиков много врачей. Они специально вложились в дом на ул. Парковая из-за близкого расположения к месту работы.

Пока вопросов у дольщиков ЖК «Парковый» больше, чем ответов. Тем не менее, представители краевых и городских властей знают о проблеме и уже несколько раз поднимали этот вопрос для обсуждения.

К тому же, до сих пор не ясна судьба самого «Барнаулкапстроя». У компании есть две недели на принятие окончательного решения — идти на процедуру банкротства или нет.

Напомним, новость о том, что у застройщика начались финансовые проблемы появилась еще в прошлом году. В январе текущего девелопер выставил на продажу свою недвижимость — помещения на первом этаже здания на ул. Папанинцев, 144. Планировалось, что сделка принесет компании не менее 28 млн рублей.

«Барнаулкапстрой» дает гарантии на качество гаражей в квартале «Сиреневый». архив ОАО «Барнаулкапстрой»

Руководитель БКС Сергей Шумов тогда от каких-либо комментариев воздержался, так как рабочей группой еще не был решен вопрос о судьбе муниципального застройщика.

К слову, «Барнаулкапстрой» стал первым девелопером в Алтайском крае, который воспользовался схемой проектного финансирования строительства. Так началось возведение дома на ул. Парковая, 71. Сегодня застройщики, которых законодательно обязали работать по новой схеме с использованием проектного финансирования и эскроу-счетов, идут, по сути, проторенным БКС путем.