Одолеть долгострой. Какая судьба ждет проблемную недвижимость Алтайского края

В Алтайском крае до сих пор не сданы 12 крупных долгостроев. Львиная доля из них — жилые дома, возводимые в Барнауле. Как в регионе ведется профилактика просрочек по вводу строительных объектов в эксплуатацию и что делать с уже устоявшимися недостроями, рассказал руководитель инспекции стройжилнадзора края Олег Веремеинко.

Доверяй , но проверяй

Одним из инструментов предупреждения и профилактики нарушений в строительной отрасли до сих пор остаются проверки. В 2020-ом жилищный надзор проверил 60 застройщиков, в том числе 1 жилищно-строительного кооператива.

Прошло 1181 инспекций, из которых 10 были внеплановыми. В результате девелоперам выдали 140 предостережений о нарушениях обязательных требований, что в 8,5 раз больше, чем годом ранее, тогда их было всего 17.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

В ходе проверок стройжилнадзор выявил 123 нарушения, после чего было вынесено 52 «штрафных» постановления. В общей сложности недобросовестных застройщиков обязали выплатить в казну 805 тыс. рублей. Для тех, кто проштрафился впервые, а таких случаев было 26, наказание рублем сменили на предупреждение.

Справка В 2020 году алтайские девелоперы запустили 28 объектов долевого строительства, из которых 26 — многоквартирные дома, возводимые в рамках проектного финансирования и счетов эскроу. В общей сложности это 6,5 тыс. квартир, площадью 335,8 тыс. кв. м., проектная стоимость которых составила 13,5 млрд рублей.

К слову, в 3-м квартале 2020 года количество заключенных договоров долевого участия увеличилось на 3% (7370 договоров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019-го. С использованием счетов эскроу заключено 2300 ДДУ. В то же время количество действующих договоров ДУ выросло на 13%, достигнув значения в 14840 договоров.

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Таким образом, становится все больше дольщиков, чьи вложения надежно защищены от ситуации, когда застройщик по какой-то причине не может завершить объект и сдать его в эксплуатацию. Но в Барнауле, как и по всему краю еще остаются так называемые проблемные дома, требующие особого внимания. За каждым из них — десятки и сотни обманутых дольщиков.

Как утверждает Стройжилнадзор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края разработало так называемую «дорожную карту», в которую вошел график мер по решению проблем людей, которые из-за незавершенного строительства не могут получить ключи от своих квартир.

Есть результаты

Так, в прошлом году из реестра проблемных домов были исключены долгострой в Белокурихе, который возводится на ул. Бийская.

Строительство в Барнауле. Михаил Хаустов

Кроме того, было найдено 163 нарушений. В прошлом году их было больше — 268. Из них 12 выявлены в ходе административных расследований. А вот приостановления деятельности в 2020-ом не назначалось. Более того, после проверок надзорный орган выдал 116 положительных заключений, после которых девелоперы смогли передать ключи счастливым дольщикам.

В то же время, еще весной этого года некоторые эксперты давали не очень положительные прогнозы по поводу ввода в эксплуатацию новых объектов. Из-за разразившейся пандемии и введения мер против распространения коронавируса строительство могло приостановиться.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

Строителей вовремя поддержало государство. Одним из наиболее действенных нововведений стала «ковидная» ипотека под 6,5%. Она подстегнула интерес к «первичке», что помогло отрасли быстро прийти в себя и нарастить сниженные темпы возведения домов.

Достроят ли долгострои?

Однако есть объекты, которые не спасла даже льготная ипотека и повышенный спрос к новостройкам. В Барнауле до сих пор стоят долгострои. Но, как отметил во время онлайн-конференции руководитель инспекции стройжилнадзора края Олег Веремеинко, они понемногу оживают.

Барнаул. Новостройки. Анна Зайкова

«Наша работа с проблемными домами не останавливается. Из 83 объектов первоначальные сроки передачи участникам долевого строительства нарушены в отношении 12-ти», — отметил он.

На сегодняшний день работы ведутся практически на всех объектах. В частности, на ул. 80 Гвардейской дивизии, 52. СТК «Дельта» нашла инвестора, на деньги которого сейчас достраивается здание.

Ключ и замок kinopoisk.ru

На финальном этапе объект «ПР-Холдинга» на пр. Ленина, 195-а. Его условно разделили на две части. На одну — непосредственно дом — брошены все силы застройщика. Вторая часть — подземная парковка — также будет сдана, но уже после решения основной задачи. Что же касается другого объекта девелопера, возводимого на ул. Партизанская, 76, то работы там тоже ведутся, хоть и гораздо медленнее.

«Застройщик заверяет, что как только он закончит все обязательства в отношении дольщиков дома на пр. Ленина, 195-а, приступит к полномасштабным работам на втором объекте. Сейчас на ул. Партизанская задействованы порядка 15 человек. Ведутся работы по остеклению. У объекта еще не закончился срок разрешения на строительство», — добавил эксперт.

Корреспонденты altapress.ru побывали в доме на пр. Ленина , 195-а , который готовится к сдаче. Анна Зайкова.

Долгострои Алтайского края: ул. Смирнова , 94-а ( ООО «Западное»), Барнаул

94-а ООО «Западное»), Барнаул ул. Петра Сухова , 34 ( «Сиада»), Барнаул

34 «Сиада»), Барнаул ул. Песчаная , 190 ( «Союз-строй»), Барнаул

190 «Союз-строй»), Барнаул ул. Гоголя , 46-а ( «Ярус»), Барнаул

46-а «Ярус»), Барнаул Северный Власихинский проезд ( «Инвестиции в будущее»), Барнаул

«Инвестиции в будущее»), Барнаул ул. Согренная , 21 ( «Вотэтодом!»), Бийск

21 «Вотэтодом!»), Бийск ул. А. Радищева , 2/1 ( «Элит-Дом»), Бийск

Новостройки в Барнауле. Altapress.ru

Более сложная, как отметил Олег Веремеинко, ситуация с СЗ «Барнаулкапстрой», который возводит три объекта на ул. Парковая, 71 и ул. Советской Армии, 83 и 83-а. В декабре работы еще велись, но на сегодняшний день стройка застыла, а ведь в него тоже вложено немало денег дольщиков.

Но им повезло больше, чем остальным. БКС стал первым в Алтайском крае, кто воспользовался схемой проектного финансирования строительства. А это значит, что независимо от развития ситуации люди смогут получить свои деньги.

Отметим, в прошлом году руководитель компании Сергей Шумов даже говорил altapress.ru о сроках ввода в эксплуатацию дома на ул. Парковая. Объект планировалось сдать в 2021 году. Сейчас же у застройщика финансовые затруднения, с которыми он пытается справиться в том числе за счет продажи собственной недвижимости — помещений в здании на ул. Папанинцев, 114, где располагается его офис.

Строящийся дом на ул. Песчаной , 190 застройщика ООО"Союз-строй" s-stroy22.ru

Эксперт подчеркнул, что в случае, если девелопер не запустит строительство в течение полугода, то долгострои придется заморозить.