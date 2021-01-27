Одолеть долгострой. Какая судьба ждет проблемную недвижимость Алтайского края

Доверяй, но проверяй
Одним из инструментов предупреждения и профилактики нарушений в строительной отрасли до сих пор остаются проверки. В 2020-ом жилищный надзор проверил 60 застройщиков, в том числе 1 жилищно-строительного кооператива.
Прошло 1181 инспекций, из которых 10 были внеплановыми. В результате девелоперам выдали 140 предостережений о нарушениях обязательных требований, что в 8,5 раз больше, чем годом ранее, тогда их было всего 17.
В ходе проверок стройжилнадзор выявил 123 нарушения, после чего было вынесено 52 «штрафных» постановления. В общей сложности недобросовестных застройщиков обязали выплатить в казну 805 тыс. рублей. Для тех, кто проштрафился впервые, а таких случаев было 26, наказание рублем сменили на предупреждение.
Справка
В 2020 году алтайские девелоперы запустили 28 объектов долевого строительства, из которых 26 — многоквартирные дома, возводимые в рамках проектного финансирования и счетов эскроу. В общей сложности это 6,5 тыс. квартир, площадью 335,8 тыс. кв. м., проектная стоимость которых составила 13,5 млрд рублей.
К слову, в 3-м квартале 2020 года количество заключенных договоров долевого участия увеличилось на 3% (7370 договоров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого 2019-го. С использованием счетов эскроу заключено 2300 ДДУ. В то же время количество действующих договоров ДУ выросло на 13%, достигнув значения в 14840 договоров.
Таким образом, становится все больше дольщиков, чьи вложения надежно защищены от ситуации, когда застройщик по какой-то причине не может завершить объект и сдать его в эксплуатацию. Но в Барнауле, как и по всему краю еще остаются так называемые проблемные дома, требующие особого внимания. За каждым из них — десятки и сотни обманутых дольщиков.
Как утверждает Стройжилнадзор, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства края разработало так называемую «дорожную карту», в которую вошел график мер по решению проблем людей, которые из-за незавершенного строительства не могут получить ключи от своих квартир.
Есть результаты
Так, в прошлом году из реестра проблемных домов были исключены долгострой в Белокурихе, который возводится на ул. Бийская.
Кроме того, было найдено 163 нарушений. В прошлом году их было больше — 268. Из них 12 выявлены в ходе административных расследований. А вот приостановления деятельности в 2020-ом не назначалось. Более того, после проверок надзорный орган выдал 116 положительных заключений, после которых девелоперы смогли передать ключи счастливым дольщикам.
В то же время, еще весной этого года некоторые эксперты давали не очень положительные прогнозы по поводу ввода в эксплуатацию новых объектов. Из-за разразившейся пандемии и введения мер против распространения коронавируса строительство могло приостановиться.
Строителей вовремя поддержало государство. Одним из наиболее действенных нововведений стала «ковидная» ипотека под 6,5%. Она подстегнула интерес к «первичке», что помогло отрасли быстро прийти в себя и нарастить сниженные темпы возведения домов.
Достроят ли долгострои?
Однако есть объекты, которые не спасла даже льготная ипотека и повышенный спрос к новостройкам. В Барнауле до сих пор стоят долгострои. Но, как отметил во время онлайн-конференции руководитель инспекции стройжилнадзора края Олег Веремеинко, они понемногу оживают.
«Наша работа с проблемными домами не останавливается. Из 83 объектов первоначальные сроки передачи участникам долевого строительства нарушены в отношении 12-ти», — отметил он.
На сегодняшний день работы ведутся практически на всех объектах. В частности, на ул. 80 Гвардейской дивизии, 52. СТК «Дельта» нашла инвестора, на деньги которого сейчас достраивается здание.
На финальном этапе объект «ПР-Холдинга» на пр. Ленина, 195-а. Его условно разделили на две части. На одну — непосредственно дом — брошены все силы застройщика. Вторая часть — подземная парковка — также будет сдана, но уже после решения основной задачи. Что же касается другого объекта девелопера, возводимого на ул. Партизанская, 76, то работы там тоже ведутся, хоть и гораздо медленнее.
«Застройщик заверяет, что как только он закончит все обязательства в отношении дольщиков дома на пр. Ленина, 195-а, приступит к полномасштабным работам на втором объекте. Сейчас на ул. Партизанская задействованы порядка 15 человек. Ведутся работы по остеклению. У объекта еще не закончился срок разрешения на строительство», — добавил эксперт.
Долгострои Алтайского края:
- ул. Смирнова, 94-а (ООО «Западное»), Барнаул
- ул. Петра Сухова, 34 («Сиада»), Барнаул
- ул. Песчаная, 190 («Союз-строй»), Барнаул
- ул. Гоголя, 46-а («Ярус»), Барнаул
- Северный Власихинский проезд («Инвестиции в будущее»), Барнаул
- ул. Согренная, 21 («Вотэтодом!»), Бийск
- ул. А. Радищева, 2/1 («Элит-Дом»), Бийск
Более сложная, как отметил Олег Веремеинко, ситуация с СЗ «Барнаулкапстрой», который возводит три объекта на ул. Парковая, 71 и ул. Советской Армии, 83 и 83-а. В декабре работы еще велись, но на сегодняшний день стройка застыла, а ведь в него тоже вложено немало денег дольщиков.
Но им повезло больше, чем остальным. БКС стал первым в Алтайском крае, кто воспользовался схемой проектного финансирования строительства. А это значит, что независимо от развития ситуации люди смогут получить свои деньги.
Отметим, в прошлом году руководитель компании Сергей Шумов даже говорил altapress.ru о сроках ввода в эксплуатацию дома на ул. Парковая. Объект планировалось сдать в 2021 году. Сейчас же у застройщика финансовые затруднения, с которыми он пытается справиться в том числе за счет продажи собственной недвижимости — помещений в здании на ул. Папанинцев, 114, где располагается его офис.
Эксперт подчеркнул, что в случае, если девелопер не запустит строительство в течение полугода, то долгострои придется заморозить.
«Вопрос о консервации объектов вторичный. Первичным же останется решение по достройке домов. Несмотря на то, что они защищены в первом случае счетами эскроу, а во втором — отчислениями в фонд защиты дольщиков, главная задача — по возможности достроить жилое здание, чтобы дольщики смогли получить свои квартиры», — резюмировал руководитель инспекции стройжилнадзора.